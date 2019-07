LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | pioggia d’oro per l’Italia | trionfo Di Marziantonio

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19.10 NUOTO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SCALIAAAAAA!!! L’azzurra vince i 50 dorso donne con il crono di 27″92!!! Argento per la statunitense Haan bronzo per l’australiana McDonnell 19.06 ATLETICA – La messicana Moran Errejon vince la prima semifinale dei 400 ostacoli donne in 51″77 e si qualifica alla finale assieme all’ucraina Melnyk 19.05 NUOTO – Tra poco Silvia Scalia dà l’asdsalto al podio nei 50 dorso. Con lei Laemmler (Ger), Wilm (Can), Berkoff (Usa), Haan (Usa), Naskret 8Pol), McDonnell (Aus), Tienstra (Ned) 18.57 ATLETICA – Finale martello: Oro per il turco Ozkan Baltaci (75.98) da favorito qual’era, davanti al principale sfidante, l’ucraino Serhii Reheda (74.27). Terzo il britannico Taylor Cambpell (73.86) 18.52 BASKET ...

LegaVolleyFem : ???????? #Universiadi #Napoli2019 #Nazionale #VolleyFemminile Live dal PalaCoscioni di Nocera Inferiore, Le nostre… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 9 luglio. ORO per Chiara Di Marziantonio nello skeet! Fiorettisti e sci… - usatoscherma : RT @zazoomnews: LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 9 luglio. Altre medaglie in arrivo da tiro e scherma - #Universiadi #DIRETTA:… -