Live da Folgarida Ancelotti | Di Lorenzo e Ghoulam incontrano i tifosi

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Una buonasera ai lettori de “Il Napolista” dal centro congressi “La sosta dell’imperatore” di, iin sala sono in attesa di Carlo, Giovanni Die Faouziche risponderanno alle loro domande a partire dalle 21:15. Sala piena ma non gremita come lo scorso anno, quando fu davvero difficile contenere la mole di persone che occupò tutte le poltroncine della sala e non solo. Probabilmente la scelta di un giorno feriale rispetto a quello festivo è l’unico motivo della minore affluenza. L'articoloda, DiilNapolista.

napolista : LIVE - A breve #Ancelotti, #DiLorenzo e #Ghoulam risponderanno alle domande dei tifosi per il consueto incontro dur… - ilnapolionline : LIVE – Ancelotti, Ghoulam e Di Lorenzo al Teatro Folgarida - ilnapolionline : Giovanni Di Lorenzo e Fahouzim Ghoulam, che risponderanno alle domande dei tifosi sull’inizio del ritiro e mercato. -