LIVE Calciomercato | le notizie di oggi 9 luglio | De Ligt-Juve si chiude L’Everton tenta

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. Veretout vuole il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre pretendenti. 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez - blitz del Napoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez, blitz ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi : De Ligt-Juve c’è l’intesa - Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in via di definizione e potrebbe chiudersi a breve. 9.45: Inter-Barella ci siamo. I nerazzurri hanno l’accordo con il Cagliari Calciomercato, news, indiscrezioni e trattative di oggi martedì […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi: De Ligt-Juve c’è ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi : l’Inter vicina a Barella - De Ligt-Juve si continua : Calciomercato, news, indiscrezioni e trattative di oggi martedì 9 luglio. Tanti gli affari in corso con possibile novità attese in giornata. La Juventus continua a trattare con l’Ajax per De Ligt. L’accordo sull’ingaggio con il difensore olandese è stato raggiunto da tempo, non quello con i Lancieri che chiedono almeno 75 milioni per liberare il […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi: l’Inter vicina a ...

Calciomercato Lazio - Adekanye diventa un caso? Il LIVErpool si rivolge alla FIFA : Il Liverpool avrebbe espresso preoccupazioni alla FIFA in merito al passaggio di Adekanye alla Lazio. Teme che ci siano stati contatti irregolari.“powered by Goal”Tra i colpi sin qui messi a segno dalla Lazio nel corso della sessione di Calciomercato estiva c’è anche uno molto importante in prospettiva: quello che ha portato a Roma Bobby Adekanye.Il club capitolino ha ufficialmente annunciato nella giornata di martedì l’arrivo a parametro zero ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ LIVErpool su Koulibaly - James Rodriguez.. - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Bivio per Insigne e affaire James: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative.

Calciomercato Lazio - ufficiale l’ingaggio di Adekanye : l’esterno arriva dal LIVErpool : La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver ingaggiato l’esterno nigeriano, di passaporto olandese, Habeeb Omobolaji Adekanye. Il contratto del calciatore, ex Liverpool, è già stato depositato. Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI]L'articolo Calciomercato Lazio, ufficiale l’ingaggio di Adekanye: l’esterno arriva dal Liverpool sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Serie A : segui LIVE il calciomercato dei club italiani : Vivi le ultime notizie del calciomercato con La Notizia Sportiva, segui le nostre pillole di mercato live dai migliori club della Serie A Tim.Bologna – Rodrigo Palacio ha deciso: sarà ancora un giocatore del Bologna. L’argentino non valuterà altre offerteJuventus – Su De Ligt è tornato il Barcellona? Nonostante la foto di oggi con Piqué, la priorità del giocatore resta sempre la Juventus. Juve che pensa al rinnovo di ...

Calciomercato Juventus - clamoroso retroscena su Salah : il LIVErpool ha rifiutato un’offerta record : Calciomercato Juventus – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera. Allenatore Juventus, il padre di Sarri spaventa i ...

Calciomercato CiLIVErghe - è fatta per l’attaccante De Angelis : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’accordo con la punta Ciro De Angelis per la prossima stagione calcistica. l’attaccante reduce dall’esperienza in Serie C a Monopoli e dalla vittoria del campionato di Serie D con il Cesena torna a vestire il gialloblù con cui in passato ha firmato imprese storiche tra cui la tra cui la stagione in cui realizzò 23 reti in campionato. In due stagioni con la maglia gialloblù trentatre le reti messe ...

Calciomercato Milan - il rinforzo può arrivare dal LIVErpool : occhi su Lovren : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. ...

Calciomercato Lecce - LIVErani infiamma l’ambiente : “Faremo 8-10 acquisti” : Calciomercato Lecce – Strepitoso doppio salto dalla C alla A in due anni per i salentini, meritatamente premiati dopo aver provato per anni ad uscire dalle sabbie mobili della terza serie. Adesso è il momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, tra allenatore e mercato. E’ lo stesso Liverani a parlare, confermando ai microfoni di Sky quelle che sono le sue intenzioni: “Quando si fa bene – ha detto – ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il calciomercato del Lecce di LIVErani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...