L’Italia vista a 12k

Rugby a 7 - i convocati delL’Italia in vista dei tornei preolimpici di Colomiers e Kazan. Continua la rincorsa verso Tokyo 2020 : Inizia il percorso di avvicinamento delle Nazionali italiane di Rugby a 7 ai tornei preolimpici che sabato e domenica metteranno in palio i pass europei per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sistema identico per uomini e donne: la prima va direttamente ai Giochi, mentre seconda e terza vanno al torneo di ripescaggio intercontinentale che metterà in palio l’ultimo posto. Per gli uomini l’appuntamento è a Colomiers (Francia), per le donne ...

Cani - ricette e razzismo : L’Italia vista dai profili social dei miei parenti : Una banalità: la caratteristica più importante della nuova Lega di Matteo Salvini, quella che le ha permesso di passare dal 4 al 40 percento in un giro di elezioni, è l’aver ampliato la propria base di consenso oltre il suo storico zoccolo duro di padroncini del nordest a cui preme delocalizzare (e magari, se capita, sparare ai ladri), affiancandogli una larga sezione della working class italiana. È il famoso adesso gli operai votano la Lega – ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : selezioni interne e qualche esperimento per L’Italia in vista dei Mondiali : Venerdì 21 scatterà a Poznan, in Polonia, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà presente con 15 equipaggi in 11 specialità olimpiche per continuare a preparare al meglio i Mondiali di Linz, che andranno in scena a fine agosto. Complice la grande concorrenza, ci sarà grande spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque polacche. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, ...

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista una visita così sdraiata con gli americani. Altro che ‘prima L’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Virale il post su Laura Giuliani comunista - ma l’intervista al portiere delL’Italia è fake : Gira parecchio, in queste ore, una bufala riguardante Laura Giuliani. Il portiere della nazionale femminile di calcio, infatti, in occasione di un’intervista rilasciata prima di partire con le proprie compagne di squadra per la Francia per i Mondiali, avrebbe confessato di essere comunista grazie all'influenza di suo nonno. Una storia ricca di dettagli la sua, con un legame indissolubile di mezzo e la volontà da parte di chi l’ha diffusa di ...

Rugby a 7 - i convocati delL’Italia per il raduno di Napoli. Sedici gli azzurri chiamati in vista del Grand Prix di Mosca : Il CT della Nazionale italiana di Rugby a 7, Andy Vilk, ha convocato Sedici atleti per il raduno di Napoli, che proietterà gli azzurri verso la prima tappa delle Grand Prix Seven Series, che scatteranno a Mosca, in Russia, il 22 e 23 giugno. Il raduno avverrà giovedì 13, poi sabato 15 l’Italia si trasferirà a Roma dove rifinirà la condizione. Venerdì 14 gli azzurri parteciperanno all’inaugurazione dei campi da gioco che verranno ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Molti equipaggi confermati - non mancano gli esperimenti in vista dei Mondiali : Saranno 46 gli azzurri in gara da venerdì a domenica a Lucerna negli Europei di Canottaggio: 41 titolari e 5 riserve per un totale di 15 equipaggi, 10 senior e 5 pesi leggeri. In tutto in Svizzera saranno in acqua 36 Nazionali, con 239 equipaggi e 587 atleti. Tra formazioni confermate ed esperimenti in vista dei Mondiali di Linz, andiamo a scoprire chi schiererà l’Italia. Di seguito gli equipaggi azzurri in gara ai raggi X: SINGOLO SENIOR ...