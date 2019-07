L’innovazione di un’azienda passa per l’apertura alle influenza esterna

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) Per fare innovazione, e ripensare in profondità alcuni paradigmi, l’autarchia non basta. Ecco perché è maturata la consapevolezza, in particolare nelle grandi aziende, della necessità di tenere aperto un canale verso l’esterno con cui confrontarsi, attingere soluzioni e portare nel proprio perimetro nuovi approcci ai problemi eopportunità. Ma in che modo farlo? Il tema del contributo esternofonti di innovazione è stato al centro del terzo Deloitte Innovation Meetup promosso da Deloitte Officine Innovazione in collaborazione con Wired. Il report Deloitte sull’innovazione in Europa afferma che per un’azienda su tre (tra le 760 sondate in 16 paesi) le influenze esterne sono più importanti per innovare rispettocapacità interne, mentre la restante quota ritiene che gli input che arrivano da fuori contano quanto quelli interni. Più in generale però ...

