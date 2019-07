Ligue 1 | Jim Ratcliffe sarà il nuovo proprietario del Nizza | le altre società del boss di

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Il miliardario petrolchimico inglese Jimè ad un passo dall’acquisizione del, dopo che i dipendenti del club hanno approvato l’accordo. In conformità con la legge francese, i rappresentanti dei 145 dipendenti del club di1 hanno votato a favore del cambio di proprietà dopo aver sentito parlare il fratello deldi Ineos, Robert, coinvolto nell’accordo.avrebbe firmato un memorandum d’intesa per acquistare il club della Riviera in un affare del valore di 100 milioni di euro. Ilè attualmente controllato dai cino-americani Chien Lee e Alex Zheng e dall’americano Paul Conway.è giàdel Losanna, in Svizzera e a marzo ha acquistato la squadra ciclistica Sky, chiamandola Team Ineos. Inoltre sponsorizza uno yacht, l’Ineos Team UK, in procinto di lanciare la sfida alla prossima Coppa ...

