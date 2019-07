L’ex ministro Angelino Alfano a capo del primo gruppo della sanità privata italiana

Pd - la convention di Lotti e Guerini tra abbracci e attacchi al governo. Ma sul Csm L’ex ministro non risponde : Circa un centinaio di persone ha partecipato alla due giorni organizzata a Montecatini (in provincia di Pistoia) da Base Riformista, neonata corrente interna al Pd che fa riferimento a Luca Lotti e a Lorenzo Guerini. Tra abbracci e attacchi al governo e a Salvini, nell’ultimo giorno di kermesse l’ex ministro e parlamentare Pd (autosospeso) ha preferito evitare i cronisti e le domande sullo scandalo Csm e nomine che lo vede coinvolto. ...

L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak - l’ultimo espresso dal centrosinistra - ha detto che tornerà in politica per sfidare il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu : L’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, l’ultimo espresso dal centrosinistra, ha annunciato che tornerà in politica per sfidare il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu alle elezioni politiche del 17 settembre. Barak ha 77 anni ed è stato primo ministro dal

Csm - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica L’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

La Corte Suprema algerina ha confermato l’arresto per corruzione delL’ex primo ministro Abdelmalek Sellal : La Corte Suprema algerina ha confermato la detenzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal, come prevedono le regole del Paese; è accusato di corruzione, clientelismo e, scrive la tv di stato, «di aver dissipato fondi pubblici». Sellal, che fu primo ministro

Aumento tetto contante - L’ex ministro Pd Padoan : “E’ stato un errore e io ero contrario. Lo dissi a Renzi” : L’Aumento del tetto del contante, secondo lo stesso ex ministro Pd dell’Economia che lo approvò Pier Carlo Padoan, fu un errore. “Sì, è vero”, ha ammesso ad Agorà Rai su Rai 3 a più di tre anni di distanza dall’approvazione, “è stato un errore. Ed io ero contrario. Posso dirlo adesso dopo un po’ di tempo”. L’ex responsabile del Mef e ora parlamentare, parlando dell’ipotesi di alzare ...

Fondi pubblici drenati - chiesto il processo per 27 persone : anche per L’ex ministro Clini e il sindaco di Cosenza Occhiuto : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro dell’ambiente, Corrado Clini e per il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto accusati di associazione a delinquere. Il sostituto procuratore Alberto Galanti ha chiesto il processo complessivamente per 27 persone accusate, a vario titolo, di un presunto drenaggio di soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all’estero e in Cina. Nell’atto di chiusura delle ...

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere il sì Brexit” : e L’ex ministro finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

È morto L’ex primo ministro australiano Bob Hawke : aveva 89 anni : È morto a 89 anni Bob Hawke, primo ministro dell’Australia dal 1983 al 1991. Ad annunciare la morte è stata la moglie, Blanche d’Alpuget, che in una nota ha detto: «Oggi perdiamo Bob Hawke, un grande australiano, che molti definirebbero il

Gianni De Michelis - L’ex ministro con la passione del ballo autore della guida delle discoteche : L'ex deputato ed ex ministro socialista Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. De Michelis è noto non soltanto per la sua carriera politica, ma anche per la sua passione per il ballo, sfociata nella realizzazione di una guida alle discoteche italiane dal titolo 'Dove andiamo a ballare questa sera?'.Continua a leggere