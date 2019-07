Lettera d' amore a Hoara Borselli

E' scoppiata la passione tra Gad Lerner e Laura Boldrini : "Ti voglio bene" - una Lettera d'amore sugli immigrati : Il dio dei barconi li fa e poi li accoppia. Chi ieri non ha letto il Venerdì di Repubblica si è perso qualcosa: la struggente dichiarazione di Gad Lerner per la sua Laura Boldrini. Non per la corrispondenza di amorosi sensi, scontatissima tra i due, ma per l' altezza dell' elegia. Tutti noialtri pen

Lettera d’amore a Carola Rackete. La comandante della Sea Watch spiegata a chi oggi ha 15 anni : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch arrestata a Lampedusa dalla Guardia di Finanza, ha salvato 42 vite ed è stata fermata da chi non sa che chi salva una vita salva il mondo intero. Rosa Parks non si alzò. Giorgio Perlasca si finse console spagnolo. Gino Bartali fingeva allenamenti fino ad Assisi. Anche Cristo ribaltò i tavoli dei mercanti. Solo Fantozzi ha sempre obbedito.Continua a leggere

Gli intellettuali come dovrebbero essere : Lettera d’amore ad Andrea Camilleri : Caro Andrea Camilleri, ci hai insegnato a guardare, non necessariamente con gli occhi. Non hai mai fatto un passo indietro, urli "porti aperti", rimpiangi la vista che ti serviva per guardare le tele e le donne. E ci hai insegnato a non demordere mai dalle nostre idee. Questa è una lettera d'amore per te, come una carezza di parole, che tu possa rimetterti presto perché non vedo l'ora che tu faccia arrabbiare ancora un po' quelli che non ci ...

Lettera d'amore a Ilaria D'Amico : Gentile Ilaria D’Amico, anche quest’anno (votazione ieri in 31 mila bar) sei stata la più votata tra le giornaliste italiane. Sei bellissima. Come ragazzo abito a Cosenza. In casa ho solo una sedia, ne avevo due ma una si è rotta adesso. Da qui in avanti della Lettera, posso chiamarti Amore? Ciao, g

Lettera d'amore a Jennifer Aniston : Gentile Jennifer Aniston. Voglio scriverti anche oggi come sempre. Ho letto la tua intervista molto bella. Non ho mai letto un’intervista così bella. Sai che ti amo dai tempi di Friends. Ieri ho comprato tutte le cassette della serie per 21 mila euro. Non è vero amore, non ho neanche i soldi per com

Luciana Littizzetto legge l’esilarante Lettera d’amore di Marine Le Pen a Salvini : “Uomo di pancia - uomo di sostanza” : Nel corso dell’ultima puntata della stagione di Che Tempo che fa di Fazio Fazio, su Rai1, Luciana Littizzetto legge l’esilarante lettera d’amore scritta da Marine Le Pen a Matteo Salvini. Video Rai L'articolo Luciana Littizzetto legge l’esilarante lettera d’amore di Marine Le Pen a Salvini: “uomo di pancia, uomo di sostanza” proviene da Il Fatto Quotidiano.