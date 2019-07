Legoland Water Park nascerà nel parco divertimenti Gardaland

A Gardaland il primo Legoland Water park d’Europa : Non ha fatto in tempo il gruppo Lego ad annunciare l’acquisto (insieme con altri partner tra cui Blackstone) del network di parchi divertimento Merlin - cui fa capo anche...

Gardaland annuncia l’apertura del primo Legoland® Water Park d’Europa : un parco acquatico interamente a tema : “Il primo LEGOLAND® Water Park in Europa sorgerà all’interno di Gardaland e sarà anche il primo al mondo costruito all’interno di un parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND”, lo ha reso noto oggi Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland. Fondata nel 1932 in Danimarca, la parola LEGO prende il nome da una combinazione delle prime due lettere delle parole Danesi “LEg GOdt”, che significano “Gioca bene”. A distanza di quasi 90 anni dalla sua nascita, ...