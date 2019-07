LEGO presenta | Creator Expert -Harley-Davidson® Fat Boy®dal 1 agosto in vendita in tutto

laragnatelanews

(Di martedì 9 luglio 2019) Il Gruppooggi l’ultimo modello di: un’Fat Boy® che arriverà neiStore diil mondo il 1°2019. Sviluppata in collaborazione con, questa dettagliata interpretazione® dell’iconica motocicletta di casa Milwaukee cattura l’estetica vera e propria del modello con tanto di finiture, superfici ed elementi di design per replicare l’Fat Boy® in scala. Il modello, composto da 1.023 pezzi, viene fornito completo di ruote, serbatoio del carburante a goccia, tachimetro integrato e doppio terminale di scarico. Il modello è alto 20 cm, largo 18 cm, per 33 cm di lunghezza e comprende diversi accessori per divertire gli appassionati. Muovendo la ruota posteriore si potrà vedere il motore Milwaukee-Eight®prendere vita con pistoni in movimento. È possibile anche girare il ...

