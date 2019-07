Legami tra Huawei e il governo cinese | una nuova ricerca riaccende il dubbio

PUTIN IN ITALIA/ I veri Legami tra il Cremlino e la Lega - con un occhio a Trump - : Con la salita al potere di PUTIN la Russia ha cercato di trovare un alleato in ITALIA prima in Berlusconi e adesso nella Lega

Sea Watch - parla il procuratore : 'Non c'è prova di Legami tra trafficanti e Ong' : La vicenda che riguarda la Sea Watch e l'arresto di Carola Rackete ha fatto alquanto discutere nel mondo dei media e della politica, sia a livello nazionale che europeo e mondiale. Lo stato di fermo della giovane capitana dell'imbarcazione olandese della Ong è stato considerato positivo da parte di alcuni politici critici delle ONG, come il ministro dell'Interno Matteo Salvini, e criticato da politici e associazioni sostenitori o legati alla ...

Andrés Escobar - 25 anni fa l’autogol che fece scoprire al mondo i Legami tra il calcio colombiano e i cartelli della droga : Gli scarpini neri appena macchiati dall’erba. I calzettoni rossi che arrivano fin sotto le ginocchia. Le gambe nude, sudate, avvolte da un paio di pantaloncini blu e la maglietta gialla, con il numero 2 stampato sul petto. Sono i Mondiali del 1994 e disteso a terra, con le mani che gli coprono il viso, c’è Andrés Escobar Saldarriaga. Indossa la divisa della Nazionale colombiana e ha appena segnato, ma nella porta sbagliata. Questa è ...

Maduro servo del Diavolo/ Venezuela - 'Legami esoterici' tra Governo sette e santería : Venezuela, l'inchiesta di David Placer su Nicolas Maduro ed i legami con Sai Baba e la santería cubana: i legami esoterici 'vanno oltre'.

Csm - Fabrizio Cicchitto : Legami politica-magistratura? Vecchia roba - la novità sono le spiate : Caro direttore, l' autentica novità nel «caso Csm» è l' uso di una tecnologia invasiva quale il trojan che consente intercettazioni a 360°, non solo telefoniche, ma anche ambientali. Il secondo parziale elemento di novità è che a partecipare agli incontri per le nomine dei magistrati c' era anche l'

Neoliberismo - Stiglitz : “Per superarlo serve capitalismo progressista che tagli i Legami tra potere economico e politica” : Il Neoliberismo “è stato un fallimento spettacolare” e “deve essere dichiarato morto e sepolto“, visto che “la crescita economica è inferiore che nel quarto di secolo dopo la Seconda Guerra Mondiale e per la maggior parte è andata a vantaggio di chi è in cima alla scala dei redditi“. Per sostituirlo ci sono tre strade politiche: il nazionalismo di estrema destra, il riformismo di centro sinistra e la sinistra ...

Magistrati indagati - nelle carte nuovi nomi di consiglieri del Csm. E Lotti vantava Legami col Quirinale : Ci sono almeno altri due consiglieri del Csm che incontravano Luca Lotti, Luca Palamara e Cosimo Ferri per discutere dei giochi di corrente che avrebbero portato alla conquista della procura di Roma. La novità – riportata da Repubblica e Corriere della Sera – emerge dalle trascrizioni integrali delle intercettazioni operate con il trojan installato sul cellulare di Palamara, consegnate alla procura di Perugia dal Gico della Guardia ...

Nuovi Legami tra Putin e Xi Jinping : Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha ospitato il leader cinese Xi Jinping per i colloqui del Cremlino in previsione di sempre più stretti legami tra i due paesi, una volta rivali comunisti durante la Guerra Fredda. Xi ha chiamato Putin suo “amico intimo“, notando che si sono incontrati quasi 30 volte negli ultimi sei anni. Il viaggio ha segnato l’ottava visita di Xi in Russia da quando ha preso il timone del paese ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti Legami in Argentina” : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite: lo ha detto anche un tribunale che ha condannato per diffamazione Sabina Guzzanti che ha utilizzato quelle presunte telefonate per un attacco estremamente pesante”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di “Belve”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 31 maggio alle 22.45, torna con la memoria al 2012, quando il ...

Elezioni - la Lega primo partito a Rosarno. Tra impresentabili e Legami con la 'ndrangheta : Matteo Salvini sfonda anche al Sud e nel comune simbolo dello sfruttamento dei migranti nelle campagne. Dove il partito è rappresentato da personaggi che hanno intrattenuto Legami di affari con esponenti della criminalità organizzata I rapporti della Lega con uomini vicini alla 'ndrangheta " I Legami pericolosi tra il partito di Matteo Salvini e la 'ndrangheta"

Roma - traffico di droga e Legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

Austria - Legami dell’ultradestra di governo coi russi : il vicecancelliere Strache si dimette dopo il video-scandalo : Appalti pubblici promessi in cambio di un sostegno finanziario per la campagna elettorale. Questa la vicenda che ha portato alle dimissioni il capo del Partito della Libertà, formazione di estrema destra, e vicecancelliere Heinz-Christian Strache che, in un video girato con una telecamera nascosta, avrebbe promesso a quella che credeva la nipote di un oligarca russo appalti pubblici in cambio di denaro. Inoltre la donna nell’incontro parla ...

Terremoto nel governo austriaco : Strache si dimette dopo il video sui Legami con i russi : Un video da Ibiza: Strache sul divano con la nipote di un’oligarca russo, a cui il vicecancelliere austriaco parla di favori reciproci, appalti garantiti, acquisto di giornali “per fare come in Ungheria” con il controllo dei media, e presunti finanziamenti illeciti al suo partito, per aggirare le tasse. E’ il Terremoto che si sta abbattendo sul lea...