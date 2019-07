Lega tenta il blitz contro le Ong | multe fino a un milione di euro

Sea Watch - Iezzi (Lega) : “Deputati sulla nave? Copertura politica a tentativo di uccidere agenti Gdf”. Bagarre in Aula : Tensione in Aula alla Camera quando Giancarlo Iezzi (Lega) ha accusato i deputati saliti a bordo della Sea Watch di aver “dato Copertura politica a un tentativo di uccidere agenti della Gdf”. Immediata la reazione del presidente di seduta Ettore Rosato, che ha definito “inqualificabili” tali parole. Successivamente, il vice premier della Camera ha anche annunciato che “tali parole saranno oggetto di valutazione ...

Halo Reach per PC : ban per chi tenta di accedere ilLegalmente alla fase di test : Come riporta Eurogamer.net, i giocatori PC di Halo: Reach trovati ad accedere illegalmente al primo test dello sparatutto, saranno bannati. Lo ha affermato lo sviluppatore 343 Industries.Il test esclusivo di Halo: Reach è stato reso disponibile venerdì scorso. Al test hanno avuto accesso meno di 1.000 fan tramite il nuovo programma Halo Insider. Di conseguenza, alcuni giocatori stanno ora tentando di accedere illegalmente al gioco."È alla nostra ...

Strage Bologna : nuova perizia Lega attentato con azioni compiute da Carlos in Francia : Gabriele Laganà La Strage di Bologna potrebbe essere stata causata non da un attentato pianificato ma una esplosione accidentale di una bomba nel corso del trasporto. La novità è emersa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie che in passato non esistevano. I periti mettono in relazione la Strage di Bologna a due attentati compiuti da Carlos in Francia Clamorose novità sono emerse sulla Strage di Bologna a seguito di una nuova perizia ...

CHERNOBYL / Anticipazioni del 17 giugno 2019 : il disperato tentativo di Legasov : CHERNOBYL, Anticipazioni del 17 giugno 2019, su Sky Atlantic in prima Tv assoluta. Legasov sottolinea la gravità della situazione, ma non viene creduto.

Terrorismo - espulso tunisino Legato alla cellula dell'attentatore di Berlino : Gabriele Laganà Il 38enne tunisino è stato espulso per motivi di sicurezza nazionale. Al momento della notifica del provvedimento, l’uomo ha aggredito i poliziotti Ieri pomeriggio è stato imbarcato su un volo diretto a Tunisi Mounir Khazri, 38 anni, espulso dall’Italia con un provvedimento del ministro dell'Interno per motivi di sicurezza nazionale. Dalle indagini svolte dalla Polizia, e avviate dalla Procura della Repubblica di ...

Brindisi. “Mandami i malati di tumore” e tenta di corrompere colLega : medico sospeso : Il medico è stato sospeso per nove mesi per un tentativo di speculare sui pazienti in chemioterapia. A denunciare i fatti è stato il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone. Il reato ipotizzato è l’istigazione alla corruzione.

"Mandami i malati di tumore" e tenta di corrompere colLega : sospeso medico di una clinica privata : Luigi Mariano sospeso per nove mesi per un tentativo di speculare sui pazienti in chemioterapia: avrebbe chiesto al primario di Ostuni di indirizzarli nella clinica dove lavorava in cambio di una consulenza

Regionali Toscana - Lotti tentato dalla candidatura nonostante Consip. Renziani : “Contro la Lega discontinuità da Rossi” : In Toscana i Renziani non mollano la presa. nonostante il nuovo corso di Nicola Zingaretti, i fedelissimi dell’ex premier vogliono tenersi stretta la regione da cui tutto partì nel 2014. Come? Candidando il braccio destro di Renzi e membro del “giglio magico” Luca Lotti alle elezioni Regionali del 2020. La conferma arriva da tre esponenti del Pd toscano, due dei quali molto vicini all’ex presidente del Consiglio. “E’ un’idea che ...

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (3) : (AdnKronos) - Proprio seguendo Oxoli, nella mattina del 22 maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato che lo pedinavano hanno fermato Sorroche nel luogo che aveva raggiunto per incontrarsi con l’anarco-insurrezionalista bresciano che gli forniva il supporto necessario ad assicurarne la clandes

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (2) : (AdnKronos) - La complessa, intensa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e posta in essere da un gruppo investigativo formato da operatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che ha coordinato il gruppo e messo in campo personale specializzato e

Terrorismo : arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato, nella mattina del 22 maggio a Marmentino (Bs), ha catturato il militante anarco-insurrezionalista di origine spagnola Juan Antonio Sorroche Fernandez, 42 anni, latitante. Sorroche si era reso irreperibile già dalla primavera del 2017, per sottrarsi

Ordigno esploso fuori dalla sede della Lega a Treviso - arrestato l'attentatore : Il gip ha già convalidato il fermo per il terrorista, membro di un movimento anarchico-insurrezionalista

Bomba alla sede della Lega di Treviso/ Fermato l'attentatore : è un anarchico : Bomba alla sede della Lega di Treviso: Fermato il presunto attentatore, è un uomo militante nel mondo degli anarchici. Le ultime

I dossier sui temi caldi o il voto? La tentazione che agita la Lega : Adalberto Signore La Lega spinge sui temi caldi: flat tax, autonomia e Tav. Tutti i 232 uninominali al centrodestra in caso di urne Ha stravinto, ma - quasi per paradosso - da ieri Matteo Salvini si trova davanti a un dilemma che potrebbe essere decisivo per il suo futuro politico e per quello della Lega. La storia recente, infatti, dice che ormai le leadership sono altamente volatili e che qualche anno, a volte pochi mesi, sono ...