Lega | Renzi | ’13 anni fa Italia campione mondo | ma per Salvini tricolore ‘oppressione”

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...

Lotti : "Renzi in Qatar per la RomaLa Verdini mi dice cosa fa la Lega" : Non c'è solo il dopocena dell'8 maggio scorso. L'ex sottosegretario Luca Lotti è stato intercettato dal trojan inoculato nel cellulare del pm Luca Palamara anche intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Quel giorno Palamara è informato dell'arrivo al Csm di... Segui su affaritaliani.it

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Matteo Renzi - la mossa sporca : minibot - sfrutta Giancarlo Giorgetti per creare caos nella Lega : Bagarre nella Lega sui minibot, con Giancarlo Giorgetti che di fatto ha smontato la protesta di Claudio Borghi. Un secco "no" piovuto domenica e ribadito dal sottosegretario leghista il lunedì: "Borghi non deve offendersi - ha dichiarato da Losanna -, gli ho semplicemente consigliato di puntare i mi

Csm - Amara (ex Legale Eni) smentisce Lotti : “Lui spingeva per aiutare imprenditore Bacci - ex socio Tiziano Renzi” : “Luca Lotti? Mi fu presentato nel 2014 da Andrea Bacci (ex socio di Tiziano Renzi, ndr), con cui avevo rapporti economici preferenziali. Fu Bacci a presentarmi Luca Lotti nel 2014 e non nel 2015, come ha riferito lui. Lo conobbi nel periodo in cui si poneva il problema della nomina di Claudio Descalzi (ad dell’Eni, ndr)“. Così, ai microfoni de L’Aria che Tira (La7), si pronuncia Piero Amara, l’ex legale ...

Matteo Renzi Denuncia Dagospia. Battaglia Legale Sconvolgente! : Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, sono imbufaliti, tanto da avere deciso di querelare Roberto D’Agostino, titolare del noto sito Dagospia, chiedendo un risarcimento danni della modica cifra di 500mila euro, avete capito bene, mezzo milione di euro. Ma per quale motivo l’ex presidente del consiglio si è scagliato così duramente contro uno dei giornalisti più accreditati del panorama Italiano? Scopriamolo insieme… La ...

Disastro differenziata a Scicli - il vademecum di Legambiente : Alessia Gambuzza, presidente del circolo Legambiente Kiafura di Scicli interviene a proposito della nuova situazione di caos dei rifiuti a Scicli

Regionali Toscana - Lotti tentato dalla candidatura nonostante Consip. Renziani : “Contro la Lega discontinuità da Rossi” : In Toscana i Renziani non mollano la presa. nonostante il nuovo corso di Nicola Zingaretti, i fedelissimi dell’ex premier vogliono tenersi stretta la regione da cui tutto partì nel 2014. Come? Candidando il braccio destro di Renzi e membro del “giglio magico” Luca Lotti alle elezioni Regionali del 2020. La conferma arriva da tre esponenti del Pd toscano, due dei quali molto vicini all’ex presidente del Consiglio. “E’ un’idea che ...

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...

“Salvini come Renzi si è ingrassato - troppi social e poco lavoro!” Accuse pesantissime a leader della Lega : L’attacco arriva diretto come un treno sulla pancia di Matteo Salvini da parte del grillino Alessandro Di Battista Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d’ufficio, “l’ennesima stupidaggine”, dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono “chiacchiere da bar”, ...

L'ex segretario del Pci di Livorno si candida con la Lega : "Dopo Renzi - è normale"" : Dalla lotta di classe all’internazionale sovranista. Il passo è stato breve per Sergio Landi, oggi “convinto elettore della Lega di Salvini”, una volta dirigente del Partito comunista nella città che il Pci l’ha visto nascere, Livorno. Della sua militanza di sinistra Landi sembra rinnegare tutto e niente, ammette di essere stato comunista e di non esserlo stato mai. Ma il 69enne pensionato livornese, ...

Europee - a Milano la reunion di Renzi e Calenda. I due all’attacco di Lega e M5s : “Ora di restituire ceffoni” : Oltre mille persone hanno riempito l’auditorium della Fondazione Cariplo di Milano per assistere alla “reunion” tra Matteo Renzi e il candidato del PD alle Europee Carlo Calenda. “Per un anno ci siamo presi ceffoni da chiunque, ma adesso è arrivato il momento di restituirli senza il guanto – attacca dal palco l’ex ministro del lavoro – non mi basta il 20% neanche per iniziarla questa partita, la vittoria sarà il giorno in cui ...