Lega Pro | assemblea il 22 luglio | all’ordine del giorno i diritti televisivi e la

Pace fiscale - nuovo scontro nel governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Bitonci (Lega) propone una nuova pace fiscale. Altolà del M5S : «No a condoni» : Il sottosegretario annuncia un nuovo pacchetto di misure tra cui la possibilità di una nuova dichiarazione integrativa. Gli alleati di governo avvertono: lottare contro i grandi evasori

Francesco Totti e Ilary Blasi - critiche sui social : «Francè non è proprio Legalissimo» : Qualche trasgressione in vacanza ed è ‘gogna social’ per Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi. Sulla coppia sono piovute critiche dopo che l’ex capitano della Roma ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un video in cui appare senza cintura di sicurezza in auto e un altro nel quale la consorte fa spese dai ‘vu cumprà’ sulla spiaggia. Eppure sono trascorsi solo pochi giorni da quando è stato elogiato per ...

Dl sicurezza bis - la proposta della Lega : arresto immediato per i comandanti delle Ong : Un emendamento della Lega al decreto sicurezza bis prevede l'arresto del comandante delle Ong che operano nel Mediterraneo in tutti i casi in cui compiano "il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”. Una norma che sembra prendere spunto dal caso della Sea Watch e della sua capitana Carola Rackete.

Il consigliere comunale della Lega propone di revocare la cittadinanza onoraria di Verona a Roberto Saviano : revocare la cittadinanza onoraria del Comune di Verona a Roberto Saviano. È quanto propone il consigliere comunale della Lega Alberto Zelger che ha depositato una proposta di delibera contro lo scrittore. Secondo l’esponente della Lega, lo scrittore sarebbe “colpevole” di aver attaccato a più riprese il suo leader Matteo Salvini. La cittadinanza del Comune di Verona era stata concessa a Saviano nel 2008 per i ...

Beatrice Valli : “Con Marco dopo 5 anni una promessa. Ancor più Legati” : Beatrice Valli: “Difficile convincere Marco Fantini in qualcosa che era per lui impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse Ancor più” Beatrice Valli e Marco Fantini hanno sorpreso tutti con un annuncio dal sapore romantico. La sorpresa però, per alcuni, si è presto tramutata in una piccola delusione. L’ultimo post […] L'articolo Beatrice Valli: “Con Marco dopo 5 anni una promessa. ...

La Lega non decide sull’offerta di Mediapro per il canale tv della Serie A : Troppe incertezze sulle garanzie economiche e ancora dubbi sulle modalità giuridiche e industriali per la creazione di un canale della Lega di Serie A . Per...

Ilary Blasi... Non è proprio Legale! La moglie di Totti fa spesa da un vucumprà : La famiglia Totti è al mare che si gode qualche giorno di pieno relax, ma un dettaglio non sfugge agli occhi attenti dei fan: la moglie Ilary fa acquisti da un venditore ambulante. Con l’arrivo della bella stagione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati a Sabaudia per trascorrere un po' di tempo lontano dai riflettori sulle spiagge del litorale laziale, reduci da una vacanza all’insegna della movida sfrenata di Ibiza e ...

Lega Serie A tratta per canale con MediaPro - ancora niente voto : Dettagli da definire, ma la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro prosegue. Il tema dell'accordo sulla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24 è stato al centro dell'assemblea dei club oggi, ma le società non hanno ancora votato sull'offerta del gruppo spagnolo-cinese. MediaPro venerdì scorso ha presentato una proposta che garantisce alla Serie A un minimo garantito di 1,150 miliardi ...

MARCO VANNINI/ Legale famiglia : 'Ciontoli la prossima volta dirà che si è suicidato?' : MARCO VANNINI, il caso stasera nella puntata di Quarto Grado: le parole di rabbia di mamma Marina Conte dopo l'intervista ad Antonio Ciontoli.

Tasse : la Lega propone di ridurre l'Irpef al 15% a 3 milioni di italiani dal prossimo anno : L'argomento delle Tasse sta rendendo ancora più rovente, se possibile, il clima politico- economico all'interno e all'esterno della maggioranza di Governo M5S-Lega. In questi giorni e in queste settimane si sono susseguite diverse ipotesi per poter ottenere l'agognato obiettivo dell'abbassamento delle Tasse che potrebbe voler dire nuova linfa per le attività economiche nostrane. Sullo stato dei lavori in corso all'interno dell'Esecutivo ha fatto ...