Le notizie del giorno – Guai Torino e Spal | la festa ‘hot’ Usa femminile | grave l’ex

Le notizie del giorno (ore 21.30) : CONTE RICHIAMA SALVINI PER L'INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI, LUI RISPONDE "LAVORO DA VICEPREMIER Fonti di Palazzo Chigi: legittimo che agisca da capo della Lega, ma la manovra si fa nelle sedi istituzionali con Conte e Tria. A stretto giro la replica: da vicepresidente ho invitato i principali soggetti economici per raccogliere idee per il Paese. IRA DI TRUMP CONTRO L'AMBASCIATORE BRITANNICO, "HA CHIUSO" Il presidente americano, dopo due ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il sequestro amministrativo è stata anche disposta la confisca di Alex la nave dell’energia mediterranea che sabato scorso attraccata Lampedusa nonostante l’alt della Guardia di Finanza intanto sei anni dal suo viaggio Lampedusa il papà celebra il Vaticano una messa per migranti e soccorritori e lancia un forte richiamo per quelli che ...

notizie del giorno (ore 19.30) : VITALIZI: LA CASSAZIONE BOCCIA RICORSO, "TOCCA ALLA CAMERA DECIDERE" I giudici: devono pronunciarsi gli organi di 'autodichia' di Montecitorio. Il ricorrente Armaroli, non si arrende: la decisione non e' negativa, andremo avanti. Fico: misura importante di cui vado orgoglioso. Di Maio esulta: confermati 280 milioni di risparmi per i cittadini. L'avvocato Paniz che difende circa 900 ex parlamentari: una sentenza attesa, non è sul merito ma ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sulle autonomie alla riunione oltre ai ministri competenti sul Braciere la premier Giuseppe Conte hanno partecipato due vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini Siamo qui per trovare un accordo prima di entrare nella sede del governo le parole del ministro Salvini del MoVimento 5 Stelle buffagni aggiunto che andrà fatta una ulteriore ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione lunedì 8 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato una nuova direttiva in tema di scorta in un anno informa una nota vi saranno 49 distrutti almeno quando 203 agenti assegnati ad altri servizi e un taglio concettuale di auto blindate il titolare del Viminale afferma tuteleremo solo chi è davvero a rischio lo mettevo ...

Le notizie del giorno (17.30) : MEDITERRANEA NEL MIRINO DELLA GDF: CONFISCATA LA ALEX Contestata una seconda violazione del dl Sicurezza bis per ingresso incidentale nelle acque territoriali italiane. La Ong: "Pretesto illegittimo, faremo ricorso". Salvini convoca il Comitato per l'ordine e la sicurezza e risponde alle accuse di Trenta: "Parlano i numeri, qualcuno è un po' nervosetto". Meloni: quella barca va affondata o demolita. PAPA FRANCESCO: "PER DIO NESSUNO ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vertice A Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare sul dossier il MoVimento 5 Stelle su alcuni punti come l’istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere puntinismo del leader leghista secondo voi sarà tutto in discesa mentre il governatore Lombardo Fontana si dice convinto che oggi deve arrivare una ...

Le notizie del giorno (15.30) : MEDITERRANEA NEL MIRINO DELLA GDF: CONFISCATA LA ALEX Contestata una seconda violazione del dl Sicurezza bis per ingresso incidentale nelle acque territoriali italiane. La Ong: "Pretesto illegittimo, faremo ricorso". Salvini convoca per oggi pomeriggio il Comitato per l'ordine e la sicurezza e risponde alle accuse di Trenta: "Parlano i numeri, qualcuno è un po' nervosetto". PAPA FRANCESCO: "PER DIO NESSUNO E' STRANIERO" Messa in Vaticano per ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione per Dio nessuno è straniero I migranti sono persone e non una questione sociale nessuno può esimersi dal aiutarli anziani dal suo viaggio a Lampedusa Francesco celebra oggi in Vaticano una messa per migrante soccorritori e lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio o per Dio nessuno è straniero I migranti sono persone e non una questione sociale nessuno può esimersi dal aiutarli a saya verso viaggio Lampedusa il pontefice celebre Vaticano una messa per migranti il soccorritore lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio nel pomeriggio di oggi vertice A Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare ad ogni costo sul dossier il MoVimento 5 Stelle su alcuni punti istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere poi ci sono le tensioni sul fronte migranti con il vicepremier leghista che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia ...

Le notizie del giorno (ore 13.30) : PAPA FRANCESCO AI MIGRANTI, PER DIO NESSUNO E' STRANIERO La messa in Vaticano per i sei anni dalla visita a Lampedusa: siete persone, non questioni sociali. "Nessuno può esimersi dall'aiutare". Poi il grazie ai soccorritori per la loro "umanità". Confiscato il veliero Alex e multa di 65mila euro a Mediterranea. Nuovo sbarco sull'isola, sono arrivati 19 tunisini. Scontro Trenta-Salvini: la ministra, un errore chiudere la missione Sophia, sulle ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio vertice questo pomeriggio a Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare ad ogni costo sul dossier il MoVimento 5 Stelle alcuni punti come l’istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere e poi ci sono le tensioni sul fronte migranti con il vicepremier leghista che accusa di essere stato ...

Ultime notizie Roma del 08-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con il buongiorno della redazione Caprile Luigi in studio in apertura nuovo sbarco di migranti a Lampedusa una piccola imbarcazione è stato intercettato dai carabinieri a circa un miglio dalla costa 19 per bordo tutti di origini tunisine sono state trasferite nel centro di accoglienza dell’isola ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un barchino sono ...