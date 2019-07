Le foto delle alluvioni nel nord della Spagna

Caso Bellomo - “controllava foto e like sui social delle allieve e le umiliava su rivista online. Obbligo di dress code e fedeltà” : umiliava le allieve che non assecondavano i suoi desiderata “anche attraverso la pubblicazione sulla rivista on line della scuola delle loro vicende personali, e minacciandole di ritorsioni sul piano personale e professionale”. Controllava i loro like, i post sui social, imponeva loro di cancellare amicizie e fotografie. Di essere reperibili in qualsiasi momento. Di non sposarsi e di essergli fedeli per tutta la durata del ...

Formazioni Serie A - come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti : gli schieramenti delle 20 squadre [foto] : Poco meno di due mesi all’inizio della Serie A 2019-2020. Qualche squadra ha già cominciato le visite mediche per l’inizio del ritiro, altre lo faranno a breve. Per i calciatori sono gli ultimi giorni di vacanza, poi ci si butterà a capofitto sulla prossima stagione. Qualche giorno fa l’apertura del mercato, con le ufficializzazioni degli accordi già raggiunti da tempo e le trattative che la faranno da padrone fino alla ...

Il Paradiso delle Signore : Federica De Benedittis si mostra in foto col fidanzato Giulio : Continua l'attesa tra il pubblico per il ritorno dell'apprezzata soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore", la cui quarta stagione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. I protagonisti della fiction sono molto seguiti sui social dai telespettatori, i quali spesso commentano scatti sulla vita privata ma anche sulle novità professionali dei loro beniamini. Tra questi c'è Federica De Benedittis che sul suo profilo Instagram ha postato una foto ...

“Felici in due”. La cantante ha sposato la sua bellissima Elisa : le foto delle nozze : ”È un atto d’amore, un modo per ribadire un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Bisogna diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile”, così ha annunciato le nozze con la fidanzata Elisa, 35 anni. Nel 2012, in un’intervista a Vanity Fair, aveva spiegato che ognuno ha i suoi tempi per fare coming out: ”Viviamo in un Paese pieno di pregiudizi. E se fai ...

Esplosione Stromboli - com’è morto Massimo Imbesi : l’escursionista-poeta innamorato delle Eolie [foto] : “Si vede che il cielo aveva bisogno di poesia…”, scrivono sul profilo Facebook di Massimo Imbesi, l’escursionista di 35 anni che ha perso la vita per un’improvvisa Esplosione dello Stromboli. Ieri mattina l’ultima condivisione sul social di una foto-ricordo con un’amica, che oggi tutti commentano increduli: “Dimmi che non sei tu…”, “mancherai a tutti”. Massimo a ‘Punta ...

Formazioni Serie A - come cambiano gli 11 con i nuovi acquisti : gli schieramenti delle 20 squadre [foto] : Poco meno di due mesi all’inizio della Serie A 2019-2020. Qualche squadra ha già cominciato le visite mediche per l’inizio del ritiro, altre lo faranno a breve. Per i calciatori sono gli ultimi giorni di vacanza, poi ci si butterà a capofitto sulla prossima stagione. Qualche giorno fa l’apertura del mercato, con le ufficializzazioni degli accordi già raggiunti da tempo e le trattative che la faranno da padrone fino alla ...

Meraviglioso in Calabria : un altro nido di tartaruga marina - si attende la schiusa delle uova [foto] : “Ebbene sì, mamma tartaruga ha lasciato le sue tracce sulla spiaggia di San Lorenzo marina. Quinto nido trovato da Caretta Calabria Conservation. Ma la ricerca continua, seguiteci”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook “Caretta Calabria Conservation“, impegnata da anni nella conservazione della biodiversità. L'articolo Meraviglioso in Calabria: un altro nido di tartaruga marina, si attende la schiusa delle uova ...

[foto] San Paolo pronto per l’apertura delle Universiadi - colpo d’occhio fantastico : Spettacolare il San Paolo dopo il restyling per le Universiadi. Alle ore 21 comincerà la cerimonia d’apertura e il nuovo look dello stadio è bellissimo. FOTOGALLERY TN – San Paolo spettacolare per le Universiadi: le immagini del nuovo stadio — TuttoNapoli.net (@tuttonapoli) July 3, 2019 Leggi anche : Torino, trattativa in corso non solo Verdi e Mario Rui: c’è anche un altro azzurro CdS – Rinnovo Fabiàn Ruiz: il Napoli ...

Rappeling in Tofana : adrenalina pura lungo le rocce delle Dolomiti [foto] : Per gli amanti di attività adrenaliniche ed emozionanti, Tofana – Freccia nel Cielo offre un’esperienza indimenticabile e irrinunciabile per l’estate 2019: il Rappeling the Dolomites, una discesa verticale a corda doppialungo le rosee pareti della roccia Dolomitica della Tofana, accompagnati da guide alpine esperte e in totale sicurezza. Tra i pochissimi luoghi al mondo che propongono questa attività spicca Tofana – Freccia nel Cielo: la prima ...

Nuove maglie Atalanta - tutto lo spettacolo delle divise per la prossima stagione [foto e VIDEO] : L’Atalanta si candida ad essere grande protagonista anche nella prossima stagione e nella giornata di oggi ha presentato le Nuove maglie. La cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati anche per questa stagione i fili conduttori nella creazione della prima e della seconda maglia, la terza maglia gara, invece, verrà svelata più avanti. Nell’occasione viene inoltre ufficializzato ...

Barbara De Santi nuda sui social/ foto : 'Alla faccia delle invidiose - io rido' : Barbara De Santi pubblica una Foto in cui posa nuda infiammando il web e, alle critiche, risponde: 'io rido alla faccia delle invidiose'.

Si è sposata la showgirl Susanna Petrone : le foto delle nozze vip a Positano : La showgirl partenopea ha sposato il fidanzato Marco Cipriano con una cerimonia solenne e una festa super a Positano. Tra gli invitati Aida Yespica, Carolina Marconi, Natalia Bush. Ex di Davide Lippi e Rossano Rubicondi, in passato, fece parlare per un presunto flirt con Marco Borriello, mai confermato.Continua a leggere

Ecco le foto delle nozze di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi : Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono detti sì e giurarsi amore eterno hanno scelto come scenario la spiaggia di Maccarese in provincia di Roma al tramonto, dove hanno organizzato un white party con tanti amici vip, tra cui Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Antonella Elia. La sposa era raggiante con un abito dalla gonna ampia e dal bustino luccicante. Le nozze della Orlando sono state proprio come le ...

Niccolò Bettarini pubblica la foto delle ferite a un anno dall'aggressione : “Non morirò senza cicatrici" : È trascorso un anno da quando Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è rimasto coinvolto in un'aggressione fuori dal locale Old Fashion di Milano. La paura vissuta nelle ore successive alle nove coltellate e al ricovero d'urgenza in ospedale lascia ora spazio alla riflessione sull'accaduto, da cui il giovane pare aver tratto un grande insegnamento.Per la prima volta, nel giorno del triste anniversario, il giovane ...