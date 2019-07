Le elezioni sono importanti | ma gli impegni sono impegni L' Ue dà il

Come sono andate le elezioni in Grecia : Kyriakos Mitsotakis, il nuovo premier greco (foto: Panayotis Tzamaros/NurPhoto via Getty Images) Alexis Tsipras non è più il primo ministro delle Grecia. Il leader di Syriza, che era stato eletto nel 2015 e aveva promesso di mettere fine alle politiche di austerità, è stato sconfitto alle elezioni parlamentari che si sono tenute domenica 7 luglio da Kyriakos Mitsotakis di Nuova Democrazia. Il partito di centrodestra ha ottenuto il 39,8% dei voti ...

Grecia - le elezioni politiche sono state vinte dal centro-destra di Mitsotakis : La situazione di molti Stati europei, negli ultimi anni, è stata segnata da una grande incertezza e dall'avanzata di forze populiste, nazionaliste o anti-sistema. Per questo motivo, il voto politico ellenico di ieri, domenica 7 luglio, risulta cruciale per le sorti della Grecia stessa e, in parte, anche per l'andamento politico dell'intera Unione Europea. Verso i risultati definitivi Secondo le ultime proiezioni post voto (ormai vicinissime ai ...

In Albania si sta votando per le elezioni locali : i risultati sono attesi per lunedì mattina : In Albania si sta votando da questa mattina per le elezioni amministrative, e si continuerà fino alle 17: i primi risultati parziali sono attesi per lunedì mattina. Gli osservatori internazionali si aspettano nuove tensioni fra attivisti antigovernativi e le forze

Ezio Greggio e Al Bano alle elezioni in Albania - possono votare in quanto cittadini albanesi : Il Corriere della Sera ha scoperto che il conduttore di Striscia la Notizia e il cantante di Cellino San Marco figurano tra i 3.5 milioni di albanesi chiamati alle urne questa domenica 30 giugno 2019. Ezio Greggio può votare nella capitale Tirana mentre Al Bano può votare nella cittadina di Valona. Adempiranno al loro dovere di cittadini albanesi? Ci potrebbe scappare un bel Doppio Tapiro, come la loro cittadinanza.Continua a leggere

Sali Berisha : “L’Albania dei socialisti è diventata un narco-Stato. Le elezioni non sono libere” : Dal 14° piano dell’Aba Center dove ha l’ufficio l’ex presidente (1992-97) ed ex primo ministro di centrodestra albanese (2005-2013) Sali Berisha, si domina tutta Tirana, colline comprese. Lui siede sulla poltrona in pelle verde, nella libreria è un’infilata di biografie di ex presidenti americani, Nixon, Reagan, George W. Bush, Clinton e Obama, e d...

Come sono andate le elezioni in Sardegna : A Cagliari Paolo Truzzu (centrodestra) è in testa con oltre il 50% dei voti su Francesca Ghirra (centrosinistra), quando mancano ancora una quarantina di sezioni da scrutinare. Lo spoglio, cominciato dopo le 23, alla chiusura delle urne, prosegue a rilento. Sassari andrà sicuramente al ballottaggio il 30 giugno prossimo: a metà spoglio, è davanti con oltre il 33% delle preferenze Mariano Brianda (centrosinistra), ...

Oggi ci sono le elezioni politiche in Guatemala : In Guatemala si vota per le elezioni politiche, che porteranno all’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo presidente in un momento particolarmente delicato: il Guatemala è uno dei paesi dell’America centrale da cui partono più migranti allo scopo

Ci sono operazioni aggressive che hanno come bersaglio le elezioni - dalla Brexit al Brasile : Roma. Il momento delle elezioni – il più delicato nel funzionamento delle democrazie – è diventato il bersaglio per operazioni molto ambiziose e molto aggressive che sono pensate per modificarne il risultato. E questa è una pressione con cui dobbiamo imparare a fare i conti, considerate le rivelazio

Le elezioni in Danimarca non sono andate proprio come avete sentito : Molti dicono che la sinistra ha vinto grazie alle sue posizioni anti-immigrazione, ma le cose sono – come sempre – un po' più articolate e complesse

Circa 500 persone sono state arrestate mentre protestavano contro le elezioni in Kazakistan : Circa 500 persone sono state arrestate in Kazakistan mentre protestavano contro le elezioni che si sono tenute domenica per eleggere il nuovo presidente del paese, le prime dalle dimissioni di Nursultan Nazarbayev, che governava dalla fine dell’Unione Sovietica. AFP dice che

elezioni - M5s e Lega alleati? Alle Comunali sono insieme sulla scheda elettorale : Vertici pentastellati sorpresi per il "caso Malnate", comune del varesotto dove al ballottaggio per la prima volta nella...

Israele verso nuove elezioni : Netanyahu entro mezzanotte deve trovare 61 voti - che per ora non ci sono : “Negoziare non significa dover sottostare ai ricatti. Chi sta esercitando questa pratica se ne assumerà la responsabilità di fronte al Paese”. Nel giorno più lungo per Benjamin Netanyahu, così dichiara ad HuffPost Yuval Steinitz, tra i ministri più vicini al premier. Steinitz non dà un volto e un nome a quel “chi”, ma tutti, in Israele, sanno che quel “chi” ricattatore ...

Le elezioni sono un guaio anche per i santi in Paradiso : Ogni settimana, in esclusiva per L'Espresso, la striscia dedicata all'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio

elezioni europee - chi sono gli esclusi eccellenti dal Parlamento di Strasburgo : Non tutti i candidati alle Elezioni europee andranno ad occupare un seggio a Strasburgo. Fra i bocciati il 26 maggio ci sono anche profili di spicco nello scenario politico italiano che, o per mancanza di preferenze esplicite da parte degli elettori o per i risultati del proprio partito, non andranno all'EuroParlamento. Vediamo chi sono.Continua a leggere