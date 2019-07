quattroruote

(Di martedì 9 luglio 2019) Siamo al paradosso: prima, inon si facevano per mancanza di fondi e per ritardi burocratici nelle approvazioni. Ora che qualcosa si è mosso da questi punti di vista manca il. La denuncia arriva dalla Siteb, lAssociazione strade italiane eche riunisce oltre 250 aziende del settore.La crescita. Nei primi cinque mesi di questanno, in realtà, ihanno fatto segnare un incremento significativo che ha comportato un aumento della produzione didel 18%, mai verificatasi in precedenza nel ultimi dodici anni durante i quali, anzi, limpiego di questo materiale era risultato in costante flessione, con immaginabili riflessi negativi sul degrado delle nostre infrastrutture. La disponibilità di maggiori risorse, gli appalti delle pubbliche amministrazioni e, prossimamente, il decreto Sblocca cantieri (alcuni aspetti del quale devono ancora essere ...

MariaAn93639006 : RT @manufalcetti: Da «Stpo» a «Bolognia», quando i lavori (stradali ma non solo) sono fatti davvero male - dinoadduci : Lavori stradali - Ora scarseggia il bitume - jokervilma : RT @manufalcetti: Da «Stpo» a «Bolognia», quando i lavori (stradali ma non solo) sono fatti davvero male -