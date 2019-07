Laura Boldrini | puro odio contro Matteo Salvini | Infetta la società | ha rovinato

"Salvini infetta la società". Intervista a Laura Boldrini : “Prendo atto positivamente di quello che ha detto Spadafora…”, si sgola Laura Boldrini. Seduta in un divanetto del Transatlantico, l’ex presidente della Camera conviene con le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità che oggi dalle colonne di Repubblica si è scagliato contro Salvini colpevole di utilizzare un linguaggio che alimenta l’odio ...

E' scoppiata la passione tra Gad Lerner e Laura Boldrini : "Ti voglio bene" - una lettera d'amore sugli immigrati : Il dio dei barconi li fa e poi li accoppia. Chi ieri non ha letto il Venerdì di Repubblica si è perso qualcosa: la struggente dichiarazione di Gad Lerner per la sua Laura Boldrini. Non per la corrispondenza di amorosi sensi, scontatissima tra i due, ma per l' altezza dell' elegia. Tutti noialtri pen

Augurò un pallottola a Laura Boldrini - ora chiede scusa : “Ho usato la rete in maniera sbagliata” : Aveva augurato una pallottola all'allora presidente della Camera, Laura Boldrini. Ora chiede pubblicamente scusa, ammettendo di aver usato la rete in maniera sbagliata, e si impegna a prestare servizio presso una associazione che si occupa dei diritti dei più deboli. La parlamentare: "I soldi del tuo risarcimento li destinerò a progetti di educazione civica digitale".Continua a leggere

Sea Watch - Laura Boldrini : “Governo sadico e incapace - la capitana Carola Rackete è un’eroina” : Dopo che ieri aveva twittato che "il governo è incapace e sadico", Laura Boldrini è intervenuta nuovamente sulla questione Sea Watch 3. "Ho parlato con il viceministro degli Esteri tedesco - spiega la deputata - ci sono 10 città in Germania che hanno offerto di prendere queste persone, ma se non c'è lo sbarco questo non può avvenire".Continua a leggere

Sea Watch 3 - Laura Boldrini insulta : "Governo sadico e incapace - fateli sbarcare subito" : Dopo che la Sea Watch 3 ha forzato il blocco previsto dall'Italia, entrando nelle acque territoriali, Laura Boldrini è scesa in campo. Logicamente la fu presidenta si è schierata con Carola Rackete, il capitano della nave che ha violato le leggi: "Un governo incapace e sadico si accanisce sulle Ong

Pietro Senaldi e l'esultanza di Laura Boldrini : ecco perché gli italiani non le credono : Il video postato da Laura Boldrini martedì sera sui social ha fatto parecchio discutere. La fu presidenta, infatti, si mostra gioiosa e festante davanti al televisore per la vittoria delle azzurre ai mondiali di calcio femminili. Esultanza a cui in molti, però, non hanno creduto. perché? Il commento

Sea Watch - Laura Boldrini in campo : "Ho sollecitato Berlino". Aiuto involontario a Salvini : complotto europeo? : A risolvere il caso Sea Watch ci pensa Laura Boldrini. O perlomeno ci prova, e non è detto che la situazione, già ingarbugliata, non possa aggravarsi. "Dopo 13 giorni passati al largo di Lampedusa a causa del divieto del governo italiano - spiega la deputata di LeU - non si può più ignorare la situa

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Irresponsabilità e cialtroniera evidenti' : La legge sulla legittima difesa è stata, sin dall'inizio della sua campagna elettorale, una sorta di chiodo fisso per Matteo Salvini. La sua missione di far aumentare il senso di sicurezza tra i cittadini, passava anche attraverso una forma di tutela nei confronti di chi sceglieva di difendersi da solo. E allo stesso modo puntava a depenalizzare i reati di quanti, scegliendo di utilizzare le armi regolarmente detenute, finivano per portare delle ...

Laura Boldrini - altri insulti contro Matteo Salvini : "Rapinatore ucciso a Ivrea? Ministro cialtrone" : In difesa del tabaccaio che ha sparato a un rapinatore moldavo, uccidendolo, in provincia di Ivrea è sceso in campo Matteo Salvini: "Sto sempre dalla parte degli aggrediti", ha detto il Ministro dell'Interno nella conferenza stampa che ha seguito il CdM di oggi, martedì 11 maggio. Parole che, come s

Laura Boldrini - zero euro di donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

Laura Boldrini - la strana analisi : "Matteo Salvini ha stravinto. Ma..." : Un pessimo risveglio, per Laura Boldrini, costretta a fronteggiare il clamoroso successo del suo peggiore nemico: Matteo Salvini, il vero trionfatore alle elezioni Europee. La Lega, infatti, ha preso più del 34 per cento. Ha sbancato. E un commento, la Boldrini, lo ha affidato a tpi.it, dove ha affe

Matteo Salvini fa impazzire Laura Boldrini : "Vai a lavorare - non sei un ministro" : Oggi, sabato 25 maggio, il silenzio elettorale: vietato fare comizi, vietati gli appuntamenti politici alla vigilia del voto e delle elezioni Europee. Ma sui social, tutto è permesso. O quasi. I leader infatti si sono palesati sul web, Twitter in particolare, e ovviamente lo ha fatto anche Matteo Sa

PiazzaPulita - Laura Boldrini e il livore contro Matteo Salvini : sciacallata contro il "comiziante" : Laura Boldrini ancora una volta all'attacco di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno finisce nel mirino della fu presidenta a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7. "Noi abbiamo un comiziante professionista, un serio comiziante" al ministero dell'Interno, premette la Boldrini, dil

Laura Boldrini annuncia : "Voterò Pd". E la sinistra - nei sondaggi... : Dai «porti aperti» alla lista aperta il passo è stato breve. Nicola Zingaretti, segretario di un Partito democratico alla disperata ricerca di voti, ha imbarcato un po' tutti in vista delle elezioni del 26 maggio. Il fritto misto in salsa Dem, lo ha dichiarato lui stesso il giorno della presentazion