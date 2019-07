L’Atalanta vuole giocare la Champions League a San Siro | in arrivo sì di Inter e Milan

lanotiziasportiva

Conquistata sul campo una storica qualificazione alla prossima Champions League, l'Atalanta ora sta lavorando affinché a ospitare le partite europee sia lo stadio di San Siro. Impossibile infatti che la Dea possa giocare nel proprio impianto, il quale non ha i requisiti necessari per convincere la UEFA, e per questo motivo il presidente Antonio Percassi ha avanzato l'idea di trasferire la squadra a Milano nel corso delle notti europee. Una proposta che ha trovato subito il sì da parte del Comune lombardo, con le questure di Bergamo e Milano che sono già state allertate e avrebbero anche già dato il loro parere positivo.

