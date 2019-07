huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) (Articolo a cura di Simone De Palma)Ilsi è risvegliato alla guida di Xi Jinping. A partire dal 2012, il nuovo leader della Repubblica Popolare Cinese ha ribaltato totalmente la visione di “nascondere la forza, aspettare il momento” adottata dai suoi predecessori e, dopo aver esercitato il proprio controllo in Asia e Africa, ha deciso che è giunta l’ora di dichiarare pubblicamente l’espansione cinese in Occidente. Seguendo le nuove mire espansionistiche, Xi ha annunciato la mastodontica “One Belt One Road Initiative”: sulla carta, il piano statale cinese ha un budget che supera il triliardo di dollari e consiste nell’offerta di prestiti significativi a basso tasso di interesse a Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo per finanziare la costruzione di importanti infrastrutture e supportare la loro economia. Seguendo ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: La strategia espansionistica del Gigante Rosso arriva in Italia - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: La strategia espansionistica del Gigante Rosso arriva in Italia - HuffPostItalia : La strategia espansionistica del Gigante Rosso arriva in Italia -