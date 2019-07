La spesa per le scommesse sportive a giugno cala del 26 | 8% rispetto all’anno scorso

"Non ha pagato la spesa" : dipendente del supermercato licenziata - i colleghi si schierano con lei : Siamo a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Sessanta lavoratori hanno sottoscritto una lettera di solidarietà a sostegno di...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - World Roller Games Barcellona 2019 : buoni piazzamenti per l’Italia - sospesa la gara con Francesca Lollobrigida : Esordio ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su pista: nei 200 metri Dual Time Trial tra gli juniores buon sesto posto di Omero Tafi, con Elia Fasolo nono, mentre tra le juniores Asja Varani è ottima quinta, mentre chiude 13ma Gaia Lissandron. Tra i seniores ottavo posto per Duccio Marsili, con Enrico Salino decimo, mentre tra le seniores è decima anche Giorgia Bormida, mentre Linda Rossi è ...

Roma. Stop circolazione botticelle con temperature da 30 gradi in su : ordinanza sospesa : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, in

Arezzo - schiaffi e pizzicotti ai bimbi all'asilo nido per farli stare fermi : maestra sospesa : schiaffi, pizzicotti e minacce ai bambini dell'asilo nido di cui è titolare e dove lavora anche come educatrice nel Valdarno Aretino: è quanto avrebbe accertato un'inchiesta dei...

Farmaci non disponibili - è allarme europeo : a Firenze "chemio" sospesa per 25 pazienti : Il caso scoppiato in primavera per l'introvabile farmaco anti-Parkinson era solo la punta dell'iceberg. Come denunciano i...

Schiaffi e minacce per far dormire i bimbi dell'asilo nido : maestra sospesa : E' successo nel Valdarno, i maltrattamenti sono stati filmati con le telecamere di sorveglianza. A far scattare le indagini...

Arezzo - schiaffi e colpi in testa per far dormire i bambini : sospesa maestra di un asilo nido : La titolare e maestra di un asilo nido di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, è stata sospesa dalla professione per un anno per aver maltrattato con schiaffi, pizzichi e minacce i suoi alunni. A denunciare i fatti sono state alcune mamme preoccupate per lo strano comportamento dei bambini.Continua a leggere

Independence Day - carri armati e voli acrobatici : spesa da milioni di dollari per il 4 luglio voluto da Trump : Costi e sfarzo senza precedenti, ma soprattutto tante polemiche. Per l’Independence Day di quest’anno il presidente Usa Donald Trump ha voluto ispirarsi alla visita a Emmanuel Macron due anni fa per la sfilata del 14 luglio sugli Champs Elysees, dove era rimasto colpito dalla solennità delle celebrazioni. E quindi quest’anno al Lincoln Memorial ha voluto carri armati (fermi), voli acrobatici e militari. Costi faraonici che ...

Gold Cup - la finale sarà Messico-Usa : Giamaica ko - partita sospesa per oltre mezz’ora : Una finale annunciata quella tra Messico e Stati Uniti nella Gold Cup. E così è stato. Dopo la vittoria della Tricolor contro Haiti ai supplementari, arriva il 3-1 degli Usa alla Giamaica. Gli States passano già al 9′ con McKennie. Il raddoppio al 52′ con Christian Mate Pulisic, attaccante di origini croate che ha fatto grandi cose nel Borussia Dortmund e che si prepara alla nuova avventura con il Chelsea. La Giamaica non molla ...

Peculato - arrestato il direttore dell’Ente Fiera di Bergamo. Falsi rimborsi spesa per oltre 140mila euro : Produceva Falsi rimborsi spesa intestati a ignari indipendenti e si era così appropriato indebitamente, nel corso degli anni, di oltre 140mila euro. È questa l’accusa che ha fatto finire agli arresti il direttore dell’Ente Fiera di Bergamo Stefano Cristini. La Guardia di Finanza gli contesta il Peculato. Coinvolti in concorso anche il cassiere e altri personaggi chiave nella gestione della Promoberg, l’ente Fiera della città ...

Juventus - possibile spesa di oltre 100 milioni per ringiovanire la rosa bianconera : La strategia dirigenziale della Juventus è evidente: puntare su giovani e di qualità, cercando ovviamente di spendere il meno possibile sul mercato. Gli arrivi già ufficializzati in questo inizio luglio dimostrano questa politica, basti pensare che il più 'vecchio' dei sei acquistati (o in procinto di essere acquistati), Aaron Ramsey, è un classe 1990 ed è arrivato a parametro zero. I bianconeri hanno poi deciso di investire sul terzino sinistro ...

Ue : Musumeci - 'Roma chieda deroghe su spesa fondi anche per il sud' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Se l’Europa continua a frapporre ostacoli con lacci e lacciuoli sulle procedure burocratiche che scoraggerebbero i più preparati tra i dirigenti generali è chiaro che le risorse rischiano di tornare indietro. Chiedo al governo nazionale: andate a Bruxelles e pretendet

Caldo : Ascom Padova - spesa a domicilio per gli anziani : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Per l’Arpav non ci sono dubbi: domani, giovedì 27 giugno, sarà probabilmente il giorno dell’apice del Caldo sul Veneto dove si potranno arrivare a toccare fino a 38 gradi in molte zone della pianura veneta e localmente a sfiorare anche i 40. Un quadro preoccupante sopra

La Super Settimana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa : Xiaomi lancia la Super Settimana Redmi: fino al 30 giugno 20 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro e gadget in regalo su tanti smartphone. L'articolo La Super Settimana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa proviene da TuttoAndroid.