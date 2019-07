La soluzione per salvare Wear OS potrebbe essere questo prossimo chipset

La finta carne di pollo dal pisello : cos’è la soluzione perfetta per i flexitariani e chi sono : Gli scienziati hanno creato un nuovo alimento perfetto per vegetariani e vegani, ma soprattutto per flexitariani, cioè tutto coloro che stanno riducendo il consumo di carne e derivati senza eliminarli: è il finto pollo vegano nato dal pisello. Vediamo insieme cos'è il 'planted.chicken' e perché è perfetto per l'ambiente.Continua a leggere

Maltese-Tomassetti : Comune deve trovare soluzione per istituto Caffè : Roma – “Il Comune di Roma trovi una soluzione per la sede dell’istituto Federico Caffe’ per dare certezze agli studenti, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale”. Lo dichiarano Cristina Maltese, capogruppo del Partito democratico in XII Municipio, ed Elio Tomassetti, segretario del Pd XII. “Servono risposte tempestive in grado di salvaguardare sia la continuita’ didattica che la ...

Più di 1000 app del Play Store raccolgono dati senza permesso - e la soluzione non vi piacerà : Secondo una ricerca di sicurezza, moltissime app del Google Play Store sarebbero in grado di raccogliere dati dai dispositivi Android anche senza disporre dei permessi necessari. L'articolo Più di 1000 app del Play Store raccolgono dati senza permesso, e la soluzione non vi piacerà proviene da TuttoAndroid.

Migranti - le navi Alex e Alan Kurdi ancora ferme. L’apertura della Germania : “Pronti ad accogliere se c’è soluzione europea” : Una situazione “molto difficile” a bordo della barca a vela Alex, ferma al largo di Lampedusa con 41 Migranti a bordo. E l’attesa della Alan Kurdi in acque internazionali, rispettando il divieto di accesso in Italia notificato dalla Guardia di finanza, nell’attesa di un porto sicuro che l’equipaggio definisce “urgente”. Lo stallo nel Mediterraneo delle due imbarcazioni continua da oltre 24 ore, mentre ...

Gianni Savio : “Riforma World Tour? Le Professional italiane spariranno e tanti corridori disoccupati. Ho una soluzione per la Androni” : La tanto temuta riforma si è materializzata: dal 2020 saliranno da 18 a 20 le squadre del World Tour di ciclismo e, di conseguenza, i Grandi Giri potranno assegnare appena due wild-card, la metà di quelle attuali. Una decisione che, di fatto, potrebbe sancire la morte delle formazioni Professional, in particolare quelle nostrane: senza la vetrina del Giro d’Italia, la maggior parte dei team rischierebbero di perdere gli sponsor di ...

Farmaci - la carenza dei salvavita : 200 irreperibili nell’elenco Aifa. La soluzione : comprarli all’estero a prezzi più alti : La carenza cronica di Farmaci salvavita mette a dura prova i nostri ospedali. Se finiscono anche le scorte si devono comprare le confezioni all’estero a prezzi più alti di quelli negoziati in Italia. E intanto i pazienti aspettano con il rischio di aggravarsi. Antitumorali, antibiotici, antipsicotici, vaccini, capsule per l’endometriosi, terapie contro polmonite, osteoporosi, Parkinson, dolori neuropatici. nell’elenco dei medicinali irreperibili ...

Libia. Si voleva colpire la vicina caserma - ma a Tajoura è stata mattanza di civili. Ong : “Serve soluzione per i superstiti” : L’attacco della notte di martedì al centro di detenzione di Tajoura, alla periferia di Tripoli, ha colpito solo civili che con lo scontro in atto tra le fazioni libiche in campo non hanno niente a che fare. ‘Danni collaterali’, come vengono tristemente definiti in gergo militare. A quanto pare, il vero obiettivo dell’attacco non era la prigione per migranti poco fuori la capitale, ma la base militare di una delle milizie a ...

Pd : trovare soluzione per bambini che ancora vivono in carcere con madri : Roma – Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 per trovare una soluzione ai 56 bambini che ancora oggi in Italia vivono con le madri detenute in carcere, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato – e non ‘senza oneri per lo Stato’, come previsto dalla norma -; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) solo nei casi di lunghe detenzioni; ...

Vibrazione senza notifiche per device Huawei con EMUI 9.1 : problema esteso - altra soluzione : Sono tantissimi gli smartphone Huawei in procinto di ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1, al punto che un potenziale bug che potremmo toccare con mano in un primo momento post download sta tenendo banco da alcuni giorni a questa parte. Mi riferisco alla questione inerente la Vibrazione ingiustificata degli smartphone, anche in assenza di notifiche, come del resto vi abbiamo raccontato qualche giorno fa parlandovi di Huawei P20 Lite con un ...

Zenit - Marchisio lascia ufficialmente il club russo : risoluzione consensuale per il centrocampista italiano : Il club di San Pietroburgo ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Claudio Marchisio, che conclude così la sua esperienza in Russia L’esperienza di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo è giunta al capolinea, il club russo infatti ha ufficializzato sul proprio sito la risoluzione consensuale con il centrocampista italiano. Proprio mentre l’ex Juve postava su Instagram le foto dei suoi allenamenti in palestra, la ...

Viene venduta come “soluzione miracolosa” per curare molte malattie - ma è dannosa per la salute : l’allerta dell’Oms : Viene venduta con la denominazione “Soluzione minerale miracolosa“, ma in realtà non ha alcun effetto sulla lunga serie di malattie per cui Viene considerata miracolosa, e inoltre può essere anche dannosa per la salute. Il prodotto, come si legge su una circolare del ministero della salute, è stato oggetto di un ‘warning‘ dell’Oms, che ne sconsiglia l’uso. “L’Oms – si legge – informa ...

Sea Watch - capitana : “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” : Sea Watch, capitana: “Ho deciso di entrare perché non c’è soluzione” La Ong ha diffuso un video in cui Carola Rackete, prima di condurre la nave in porto, ha spiegato il motivo del suo gesto. Una volta raggiunta Lampedusa, la comandante è stata arrestata dagli uomini della Guardia di finanza: ora attende il processo ai domiciliari ...

La richiesta di una giusta soluzione per i Diplomati Magistrali in ruolo con riserva : La partita dei Diplomati Magistrali è ancora aperta e non intendono arrendersi, cercando di far presa ancora una volta sul Miur e sulla necessità di trovare una soluzione consona alla loro complicata situazione. Proprio a tal proposito la lettera che segue, firmata Cub Piemonte, è arrivata in redazione per poter far sentire la voce di questi insegnanti: “Siamo un gruppo di docenti Diplomati/e Magistrali, ancora precari in attesa del ruolo, ...

Basket : arriva l’assoluzione per Marco Calvani - il Tribunale Nazionale Antidoping esclude responsabilità per la vicenda delle foto : Marco Calvani è stato assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping, prima sezione, per la vicenda che lo ha visto coinvolto all’inizio della stagione appena conclusa. Il coach romano aveva postato su Facebook una foto di due suoi atleti a Scafati, Gabriele Romeo e Giorgio Sgobba, mentre si stavano sottoponendo a delle flebo. Per l’allenatore romano è un bel sospiro di sollievo, dal momento che tutta la questione lo aveva spinto a dare ...