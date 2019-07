La sfida dell’estate si chiama bottlecapchallenge ha impazzire i Vip

people24.myblog

(Di martedì 9 luglio 2019) La nuovadell’estate sie consiste nell’aprire una bottiglia con un calcio rotante. La finalità è quella di promuovere la lotta alla sla. Tante celebrità si sono cimentate, con risultati più o meno buoni: da Elisabetta Canalis che tenta e ritenta a Zlatan Ibrahimovic che non sbaglia un colpo. C’è anche Mariah Carey che sceglie una versione personalizzata e fa saltare il tappo con la voce. Sportivi, attori, cantanti, nessuno rinuncia a mettersi alla prova. Justin Bieber si esibisce in acrobazie a torso nudo, Paul Pogba svita due tappi in un colpo solo, Kendall Jenner in microbikini sfoggia curve e agilità arrivando di corsa in moto d’acqua, Sergio Ramos prova una tecnica inedita e usa la lingua.

ABG_PR : ? Zlatan Ibrahimovic, Mariah Carey, Kendall Jenner e tanti altri. Ecco cos'è la #BottleCapChallenge, la sfida… - riccardo_71 : RT @Corriere: Bottle Cap Challenge, cos'è la sfida social dell'estate (e come superarla senza fatica con un trucco) - Corriere : Bottle Cap Challenge, cos'è la sfida social dell'estate (e come superarla senza fatica con un trucco) -