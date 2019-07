La rivelazione di Morabito | “Il ds del Fenerbahce | mi ha confermato che già oggi si

forzazzurri

(Di martedì 9 luglio 2019)sull’affare Elmas-Napoli L’agente Fifa ed intermediario di mercato, Vincenzoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Elif Elmas: “Parliamo di un destro naturale, molto duttile e capace di giocare in ogni posizione del campo dal centrocampo in su. Parliamo di uno che gioca il pallone con grande naturalezza, ha tecnica e può solo migliorare con un allenatore con Ancelotti. Sono certo che il tecnico sarà poi capace di trovargli la migliore posizione in campo che permetterà al ragazzo di consacrarsi. – poi l’agente ha sottolineato – Conosco il direttore sportivo del, mi hannoche il Napoli è avanti è che la cosa si chiuderà già”. Leggi anche UFFICIALE – Comunicato Real Madrid, indizio importante su James Rodriguez! Napoli sempre più ...