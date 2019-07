La riforma del lavoro sportivo in Italia | tutte le novità in vista

Sassoli nuovo presidente del parlamento europeo : “Consiglio discuta la riforma di Dublino” : L'eurodeputato Pd David Sassoli e' stato eletto presidente del parlamento Ue alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria prevista di 334 voti. I candidati erano: David Sassoli (S&D), Ska Keller (Verdi), Jan Zahradil (Conservatori Ecr) e Sira Rego (Sinistra Gue). Al primo turno Sassoli ha ottenuto 325 voti, sette in meno della maggioranza assoluta richiesta per essere eletto, ovvero 332. "Tutti voi capirete ...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Urgente riforma della magistratura» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Dopo la controriforma dei musei. Parla il sindaco di Firenze Dario Nardella : Roma. La riforma dei musei (via riorganizzazione approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 19 giugno) – anche detta, dai critici, “controriforma” rispetto a quella varata durante la precedente gestione Franceschini – non ha riscosso successo né sui territori né nel mondo dell’arte. Anzi. C’è ch

Csm - collegi locali e il sorteggio tra i più votati : una proposta di riforma contro il potere delle correnti di magistrati : Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Filippo Leonardo, presidente della prima sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Si tratta di una proposta di riforma del sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura *** Le vicende di queste ultime settimane, se ovviamente confermate dalle verifiche giudiziarie, appaiono drammatiche e sconvolgenti al di là dell’immaginabile. Che il sistema delle correnti avesse ...

riforma del ministero : Lega e 5 stelle litigano anche sui beni culturali : Le divisioni all’interno del Governo non risparmiano i beni culturali, ministero finora rimasto ai margini del dibattito politico. Tema delle divergenze è la Riforma organizzativa del dicastero...

Governo - nel Consiglio dei ministri resta solo la riforma del Mibac. Ma ora la Lega frena : “Avviare una revisione profonda” : Nel Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.50 a Palazzo Chigi resta solo la riforma del ministero per i Beni e le attività culturali voluta dal titolare Alberto Bonisoli. Sul tavolo non ci sarà il ddl di assestamento di bilancio perché il ministro Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte vogliono prima discutere con l’Unione europea e il commissario Pierre Moscovici. Non ci sono neanche il testo sull’autonomia e il dossier ...

riforma della giustizia e Csm - ora o mai più. Perché domani sarà troppo tardi : Abbiate (Bona)fede, la Riforma della giustizia e del Csm si farà. Il momento è propizio. D’altronde è da un anno che la si annuncia, tra un tavolo di concertazione e l’altro. Oggi, dopo lo scandalo Csm che ha fatto crollare ai minimi storici la fiducia degli italiani nella magistratura e dopo che per l’ennesima volta l’Italia si è classificata agli ultimi posti quanto a durata dei processi, vi è la consapevolezza che solo una autentica Riforma ...

CUNEO FISCALE/ I conti che richiamano una riforma delle pensioni : Si parla della necessità di tagliare il CUNEO FISCALE, ma non è così semplice operare un taglio del costo del lavoro senza conseguenze

Bonafede : riforma della giustizia pronta entro dicembre : "Le parole del presidente Mattarella al Csm sono uno stimolo perche' le istituzioni compatte devono affrontare questa crisi di sistema

"Sarà il Governo a nominare il Direttorio". Lega e M5s presentano la riforma della governance Bankitalia : Lega e Movimento 5 stelle hanno presentato in Senato un disegno di legge che rivoluziona le regole di nomina del governatore della Banca d’Italia, del direttore generale e dei vicedirettori e attribuisce al Parlamento il potere di modificarne lo statuto. Lo scrive la Reuters, che ha preso visione della proposta di legge già anticipata dal Messaggero tre giorni fa. Lo scopo è di attribuire al Governo e in parte al Parlamento ...

L'Italia potrebbe mettere il veto sulla riforma del fondo salva-Stati : Il percorso di modifica dell'Esm (Meccanismo europeo di stabilita') è iniziato il 13 giugno e verrà completato a dicembre ma il governo - riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - è pronto anche a mettere il veto. "Si tratta di un trattato che deve essere ratificato anche dal Parlamento e noi ci opporremo", sottolineano le stesse fonti. Il rischio è che con questa riforma L'Italia non possa accedere al fondo salva-Stati, ...

Via libera alla riforma del ministero dei Beni culturali : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste.

riforma Pac Post 2020 - associazioni : “Delude il nuovo documento senza ambizioni del Consiglio Europeo” : Il Consiglio AGRIFISH dell’UE ha presentato ieri, 18 Giugno, la “Relazione sullo stato di avanzamento della Riforma della PAC”. All’inizio di quest’anno le ONG ambientaliste a livello Europeo, supportate a livello nazionale dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, “hanno più volte richiesto ai Ministri dell’agricoltura degli Stati Membri di impegnarsi affinché la PAC nella futura programmazione abbia realmente degli ...

A che punto è la partita sulla riforma delle Autonomie : All'ultimo consiglio federale Matteo Salvini è stato netto: le priorità sono la flat tax e l'autonomia. "Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare", ha tagliato corto qualche giorno fa il vicepremier della Lega. Nei gruppi parlamentari del partito di via Bellerio non si nasconde però che i ...