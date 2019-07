La Renault di serie più veloce di sempre

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Spendereste 55.000 per unaMegane con soli due sedili? Se la risposta è si vuol dire che siete dei veri amanti della guida in pista e che sapete come apprezzare una «hot hatch» a trazione anteriore in grado di fermare il cronometro al Nurburgring a 7 minuti, 40 secondi e qualche spicciolo. La protagonista di questa impresa è la versione più estrema mai realizzata della Megane, che si chiama R.S. Trophy-R e che è anche ladipiùdiSport non è nuova a imprese del genere, anzi sicuramente è il marchio automobilistico che più di ogni altro si “diverte” a realizzare versioni assai estreme delle sue auto più popolari. E con questa Trophy-R ha alzato ulteriormente il livello delle prestazioni. Siamo sicuri che i 500 esemplari previsti, di cui 30 con freni carboceramici Brembo, non faranno fatica a trovare casa. 2019 - NouvelleMÉGANE R.S. ...

