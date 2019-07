La Regione Liguria dichiarerà “lo stato di emergenza climatica e ambientale”

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) La“lodie ambientale riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico a livello globale“: èstabilito stamani a Genova in un ordine del giorno approvato all’unanimità per alzata di mano dal Consiglio regionale. Il documento impegna la Giunta Toti ad attuare “interventi di contenimento dell’aumento della temperatura globale” e “a dare massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell’agenda dell’amministrazione regionale tenendo conto in ogni azione amministrativa o iniziativa degli effetti che questa comporta sul clima“. L'articolo La“lodie ambientale” Meteo Web.

