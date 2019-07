La Rai si rinnova | arriva la Cuccarini | fuori Antonella Clerici

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Giorgia Baroncini Presentati a Milano i palinsesti autunnali del 2019. Per la nuova stagione televisiva, la Rai sicon la. Confermati i programmi classici di Rai1.la, dentro Fiorello "La Rai vuole cambiare passo: è un'azienda di servizio pubblico, non deve dimenticare nessuno e si deve proporre a tutti, digitale e contemporanea. Spesso non siamo capaci di comunicare la Rai per quello che fa, il racconto va cambiato dalla prossima stagione". Lo ha annunciato l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, presentando i palinsesti autunnali del 2019 a Milano. Per la nuova stagione televisiva, la Rai si. Ecco cheno Lorellacon Alberto Matano alla Vita in diretta. Mara Venier, oltre che a Domenica In, anche in prime time con un "emotainment show", La Porta dei sogni. Enrico Ruggeri che porterà la musica nel racconto ...

fseviareggio : RT @TweetNewsIta: La conduttrice rinnova per un altro anno il contratto con la Rai e, oltre a condurre una nuova edizione di 'Domenica In',… - TweetNewsIta : La conduttrice rinnova per un altro anno il contratto con la Rai e, oltre a condurre una nuova edizione di 'Domenic… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier rinnova con la Rai: un contratto pazzesco, ecco cosa si porta a casa -