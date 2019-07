La lotta di Villa Maraini contro la droga e contro la burocrazia

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Lunedì 8 luglio, ore 14, 37 gradi all’ombra: alla Camera dei Deputati non ci sono votazioni. Decido allora di accettare l’invito di alcuni operatori sanitari diche mi dicono:“Venga a trovarci, dopo la sua interrogazione non è cambiato nulla”.Si riferiscono all’interrogazione che ho presentato esattamente un anno fa, quando chiedevo al ministero della Salute di “consentire l’accesso alle cure per le dipendenze da sostanze stupefacenti su un piano di parità su tutto il territorio nazionale, colmando i ritardi regionali nell’applicazione della legge anti-nel 1990”. Interrogavo sul caso che la legge nazionale Antidel 1990 risulta avere alcune parti molto importanti non ancora applicate in alcune regioni, e in particolare nel Lazio.Si tratta, per esempio, delle attività di ...

