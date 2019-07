La Lega non decide sull’offerta di Mediapro per il canale tv della Serie A

Dl Sicurezza bis - Lega : “A Viminale potere di vietare sbarchi e multe da un milione a ong”. M5s : “Modifiche non concordate” : Il M5s propone di anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e la Lega rilancia: per le ong che portano migranti in Italia multe fino a un milione di euro. Con il decreto Sicurezza bis che attende l’ok Camera, le due anime del governo gialloverde si danno battaglia sugli emendamenti, con il termine ultimo per presentarli nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio che è stato fissato per ...

Non ce la sentiamo! Rinunciano alle ferie per aiutare una colLega gravemente malata : L’iniziativa di 22 dipendenti di un’azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto consentirà alla donna di continuare le cure mantenendo lo stipendio. Uno straordinario gesto di solidarietà verso una loro collega è stato compiuto dalle ventidue dipendenti dell'azienda di pulizie dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Le lavoratrici, senza pensarci un attimo, hanno rinunciato a qualche ...

Fine vita - non c’è più tempo per una legge. Lega di traverso - niente intesa in Parlamento : Non c’è più tempo per legiferare sull’eutanasia. E’ quasi scaduto quello concesso dalla Corte costituzionale nell’ottobre scorso prima di pronunciarsi sul caso di Marco Cappato per aver aiutato a morire l’ex dj Fabo. E la politica ha rinunciato a usare questo tempo, lasciando anche l’ultima possibilità: l’ennesimo rinvio del disegno di legge che dovrebbe disciplinare il Fine vita ha spostato la discussione dal 24 ...

Ilary Blasi... Non è proprio Legale! La moglie di Totti fa spesa da un vucumprà : La famiglia Totti è al mare che si gode qualche giorno di pieno relax, ma un dettaglio non sfugge agli occhi attenti dei fan: la moglie Ilary fa acquisti da un venditore ambulante. Con l’arrivo della bella stagione, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati a Sabaudia per trascorrere un po' di tempo lontano dai riflettori sulle spiagge del litorale laziale, reduci da una vacanza all’insegna della movida sfrenata di Ibiza e ...

Il cantautore della Lega ai migranti "Non siamo l'America - non partite" : Arriva "Non è l’America", la canzone del cantautore Nando Uggeri, dedicata agli africani che partono per l’Europa. Soprattutto alle ragazze nigeriane, destinate ad essere schiave del sesso Segui su affaritaliani.it

L’amministratore deLegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

Gruppo BMW - Harald Krüger non sarà più l'amministratore deLegato : La notizia era nell'aria da diverse settimane in seguito a numerose indiscrezioni della stampa tedesca ma ora è arrivata l'ufficialità: Harald Krüger ha deciso di lasciare le redini del Gruppo BMW. Il manager ha in particolare informato il presidente del consiglio di sorveglianza, Norbert Reithofer, della sua decisione di non candidarsi per un secondo mandato da numero uno del consiglio di gestione. Il 18 luglio la riunione decisiva. ...

Carola Rackete querela Salvini Il Legale : «Istiga all’odio» La replica : «Non temo una viziata comunista tedesca» : L’avvocato della capitana che ha soccorso oltre 50 migranti: «Dal ministro propaganda truculenta e invereconda. Non si può insultare gratuitamente»

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

Lega - Bagnai : “Io ministro agli Affari europei? Meglio Fontana - non direi di no ma ho tanto da fare in Parlamento” : “Non direi di no, se mi venisse proposto. Ma ho tanto da fare in Commissione Finanze e Lorenzo Fontana sarebbe più adatto di me”. Risponde così Alberto Bagnai, senatore della Lega, sul suo eventuale approdo al Ministero per gli Affari europei, rimasto scoperto dopo che Paolo Savona è passato alla presidenza della Consob. Il nome di Bagnai è stato fatto, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, da Matteo Salvini durante il vertice ...

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle siano senza gruppo : è la prima volta. Lega esclusa : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. Mentre il Carroccio non ha ottenuto neanche una delle poltrone. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la colLega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi ...

Autostrade - Toninelli : “Se Lega non si aggiunge ad avvocati dei Benetton - pronto a firma per la revoca concessioni” : “La procedura di caducazione (del contratto, ndr) è una scelta evidentemente politica. Oggi abbiamo un dossier che ci dice che tecnicamente e giuridicamente ci sono tutte le condizione per revocare la concessione” ad Aspi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, la holding della famiglia Benetton. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un convegno presso il dicastero, ...

Esplosione Stromboli - l’esperto : “parossismo violento che non è Legato ai terremoti - proprio questo ci preoccupa” : “Quando si verificò il terribile terremoto del 1908 si registrarono attività in tutti i vulcani siciliani“: lo spiega il sismologo dell’INGV Gianluca Valensise ai microfoni di MeteoWeb. L’attività vulcanica fu dunque un segno precursore di quanto stesse per accadere, un segnale chiaro e inconfondibile. E sarebbe inconfondibile ancor di più oggi, grazie alle osservazioni costanti, da parte degli esperti, dei movimenti e ...