La fine del Maggiolino

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giorgetti : “Avremo la legge olimpica entro fine dell’anno” : Un vittoria di squadra, una vittoria di cui essere orgogliosi. E’ questo il significato del successo di Milano-Cortina, sede prescelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Dopo Torino, il Bel Paese sarà teatro di grandi sfide e per onorarle al meglio sarà necessario lavorare ed attivarsi in tempi celeri. Il primo step sarà la legge olimpica: un decreto attuativo che sarà convertito in legge e dovrà essere approvato dal ...

Speriamo di fare la fine della Grecia! : Speriamo che l’Italia faccia la fine della Grecia. Conclusione sorprendente, visti gli scongiuri dell’epoca di Monti, ma dovuta. Situazione economica sempre oppressa dal debito ma fortemente migliorata, e per certi aspetti una dinamica superiore alla nostra. Alternanza senza drammi e umiliazioni inf

UniCredit - addio a fineco : avviata cessione quota residua del 18 - 3% : UniCredit si appresta a compiere l’ultimo passo per uscire da FinecoBank. L’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti ha infatti annunciato l’avvio di un’operazione di cessione di azioni ordinarie...

Un divorzio lungo tre anni! La fine della love story fra Ben Affleck e Jennifer Garner : Svelato perchè Ben Affleck e Jennifer Garner solo lo scorso anno hanno ufficializzato il loro tormentato divorzio. La separazione ufficiale fra Ben Affleck e l’attrice Jennifer Garner è arrivata nel 2015, ma il divorzio è diventato effettivo solo qualche anno più tardi, dopo una difficile battaglia legale. L’ex coppia d’oro del cinema di oggi, non ha mai rilasciato una dichiarazione in merito, spiegando sommariamente le motivazioni ...

Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...

Gli Ultimi Zar su Netflix - la docuserie storica sulla fine della dinastia Romanov : Con Gli Ultimi Zar su Netflix è arrivata la miniserie dedicata alla storia dei Romanov, la famiglia imperiale che ha governato la Russia dal 1613 fino alla Rivoluzione del 1917 che portò al rovesciamento dell'Impero, finendo per essere brutalmente giustiziati l'anno seguente. Una storia certamente già raccontata al cinema e in tv, ma ora approfondita in una serie limitata (meno di cinque ore di durata) che racconta attraverso la storia degli ...

La fine è vicina! Il catastrofismo della borghesia è il male dei nostri tempi : C’è molta rabbia in giro – e non è una cosa piacevole”, scrive Mark Palmer sullo Spectator: “Ma almeno vuol dire che le persone sono coinvolte oltre a essere arrabbiate. Quello che mi preoccupa e irrita di più è la negatività, la rassegnazione che è penetrata nella nostre vite. Tutto è distrutto! Tu

Elezioni Grecia 2019 - risultati/ Vince la destra di Mitsotakis - fine dell'era Tsipras : risultati Elezioni Grecia 2019: Tsipras, 31%, riconosce sconfitta, ha vinto Mitsotakis col centrodestra, 39%,. Le parole del premier uscente.

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Silverstone : Silverstone è pronta ad accogliere il decimo appuntamento del Mondiale Formula Uno 2019. Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa imprescindibile del calendario della massima categoria del motorsport e, come sempre, si annuncia una tappa spettacolare con un circuito nel quale i sorpassi sono all’ordine del giorno e con un meteo che può sempre mettere lo zampino. Si corre, ovviamente, in casa di Lewis Hamilton che proverà a rimettere in ...

Motocross - GP Asia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Mondiale Motocross 2019 non si ferma dopo l’ultimo weekend di Palembang, infatti nel prossimo fine settimana del 13-14 luglio si disputerà il Gran Premio d’Asia 2019, dodicesimo round della stagione. Si corre a Semarang, in Indonesia, con lo sloveno Tim Gajser ormai involato verso il terzo titolo iridato della carriera alla luce dell’enorme vantaggio accumulato in classifica generale sul resto della concorrenza. Il 22enne ...

L'orrenda fine del giovanissimo di Hollywood : la star della Disney aveva solo 20 anni : L'attore Cameron Boyce, giovanissima star delle serie televisive di Disney Channel, è morto a 20 anni. "È con un cuore profondamente pesante che riportiamo che questa mattina abbiamo perso Cameron", ha detto un portavoce a nome della famiglia, citato dalla Abc. Il giovane "è morto nel sonno a causa

È follia! Minacce di morte a Francesco Monte per la fine della storia con Giulia Salemi : In un duro e lungo sfogo su Instagram, Francesco Monte conferma la fine della relazione con Giulia Salemi avvenuta tempo fa e rivela di aver ricevuto Minacce di morte per la fine della storia. Poi spazza via il gossip su Isabella De Candia: "Nessuno ha tradito nessuno, la persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione". Poi una frecciata al suo passato: "I fatti parlano da sé, dimostrano chi ha speculato ...

Uno spin-off di Lucifer dopo la fine della serie su Netflix? I fan non devono disperare : La quinta stagione di Lucifer sarà l'ultima e, nonostante la petizione lanciata dei fan, che ha raggiunto dei numeri consistenti, la decisione di Netflix non cambia. Nessun sesto capitolo; la storia del diabolico protagonista, nato sui fumetti di Sandman, si concluderà il prossimo anno. Per i fan, però, si apre la possibilità di uno spin-off. Ildy Modrovich, co-showrunner della serie, non ha escluso un seguito per Lucifer. Una fan le ha ...