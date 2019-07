La figlia non risponde al telefono da due giorni | chiamano i Carabinieri e la trovano

Un anno senza Brenda - figlia e amiche non s’arrendono : “Non è andata via - chi sa parli” : La notte del 18 luglio 2018, Maria Aparecida Soares, detta Brenda, è svanita nel nulla dalla villetta dove viveva con il compagno a Camalavicina, a Castelnuovo del Garda, lasciando in quella casa tutto quello che aveva. A un anno dalla scomparsa, e con un'indagine aperta per omicidio, la figlia e le amiche cercano ancora la verità: "Non se n'è andata lasciando sua figlia, chi sa parli".Continua a leggere

Eros Ramazzotti parla in radio della figlia Aurora : 'L'invidia della gente non ci tocca' : Eros Ramazzotti è stato protagonista di una recente intervista al programma radiofonico intitolato I Lunatici, nel corso del quale ha avuto modo di porre l'accento sul rapporto con la figlia Aurora. L'artista ha voluto difendere la ragazza vittima di ripetute accuse in quanto è stata definita come "una raccomandata" per la maggiore facilità incontrata nel mondo dello spettacolo grazie al fatto che i genitori sono due persone famose. La critica ...

Romina Carrisi ha trovato l’amore : “Sto con un medico. Essere figlia d’arte non mi ha aiutato” : La figlia di Al Bano e Romina Power è protagonista sul nuovo numero di Gente, in cui racconta la sua nuova vita, libera dalle insicurezze sul suo aspetto fisico. L'ingombrante cognome sarebbe stato spesso uno svantaggio: "Non credevo abbastanza in me stessa". Oggi ha anche trovato un nuovo amore: "Una sorpresa inaspettata".Continua a leggere

Affidano figlia al vicino di casa - ma quel "nonno" nascondeva un terribile segreto : I genitori nel mettere a letto la piccola si erano accorti di alcune macchie di sangue sugli indumenti intimi della bambina...

La madre di Diletta Leotta smentisce le voci di un flirt tra sua figlia e Francesco Monte : "Tutto inventato! Non vale la pena parlarne" : Da giorni rimbalzano voci su un possibile colpo di fulmine tra Diletta Leotta e Francesco Monte. Tutto è partito da Dagospia che lancia l'indiscrezione secondo cui la storia con il dirigente di Sky Matteo Mammì sarebbe giunta al capolinea.In più lo stesso sito sostiene che i rumors del flirt con l'ex tronista ed ex gieffino avrebbero trovato riscontro in un video postato dalla giornalista dove lei saluta un ragazzo mentre in sottofondo si ...

LEI NON È TUA figlia/ Streaming video e trailer del film su Rai 2 - oggi - 22 giugno - : Lei non è tua FIGLIA film in onda alle ore 21,05 di oggi, 22 giugno 2019, su Rai 2. Nel cast Andrea Roth nella serie 'Rescue me'.

Lei non è tua figlia - su Raidue il thriller su una figlia contesa e rapita : Un caso di rapimento ed una protagonista alle prese con una donna dal passato tragico: questa sera, 22 giugno 2019, alle 21:05, su Raidue va in onda Lei non è tua figlia, film-tv del 2015 che affronta in chiave thriller il tema dei rapimenti di minori.Lei non è tua figlia, la trama Stacey Wilkins (Andrea Roth) è una detective specializzata in casi di minori scomparsi, che da qualche tempo è in pausa forzata dopo che, durante un'indagine, un ...

Svizzera - migranti rimandati in Italia : "Incatenati - picchiati e minacciati di non vedere nostra figlia" : La terribile storia di una coppia della Costa d'Avorio, rispedita con la forza in Italia in quanto primo Paese soccorritore.

Lei non è tua figlia film stasera in tv 22 giugno : cast - trama - streaming : Lei non è tua figlia è il film stasera in tv sabato 22 giugno 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lei non è tua figlia film stasera in tv: cast La regia è di Jason Bourque. Il cast è composto da Andrea Roth, Rachel Hayward, Sarah Dugdale, Steve Bacic, Keith MacKechnie, Paul Anthony. Lei non è tua figlia film ...

Lei non è tua figlia : trama - cast e curiosità del film di stasera in tv : Lei non è tua figlia: trama, cast e curiosità del film di stasera in tv Lei non è tua figlia è un film del 2015, diretto da Jason Bourque. Il thriller vede come protagonisti Andrea Roth e Rachel Hayward e andrà in onda questa sera, in prima serata, su Rai 2. Dal titolo originale Stolen Daughter, il film racconta del terribile incubo vissuto da Stacey, donna detective specializzata nella ricerca di persone scomparse. Quando, un giorno, è ...

Lei non è tua figlia : trama e cast del thriller del 2015 su Rai2 : Su Rai2, dalle 21.25 in poi di sabato 22 giugno, va in onda il thriller poliziesco Lei non è tua figlia, produzione canadese datata 2015 diretta dal regista Jason Bourque. Lei non è tua figlia: trama Stacey Wilkins è una detective specializzata nella ricerca di minorenni scomparse. Quando sua figlia viene rapita e lei viene tenuta fuori dalle indagini, decide di indagare da sola. Lei non è tua figlia: cast Andrea Roth (Highwaymen – I ...

Grande fratello - Serena Rutelli : "Non incontro i miei fratelli" - la scelta della figlia di Barbara Palombelli : "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme.Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo". Ha cambiato idea dunque Serena Rutelli. Dopo aver detto di voler incontrare i suoi fratell

Federico Fashion Style ho una figlia una compagna e non sono rifatto : Federico Fashion Style è una star dasemplice parrucchiere ma dei personaggi famosi nel suo salone di bellezza, poi divo del web con più di 600mila followers e infine volto televisivo grazie a “Real Time “che l’ha sdoganato. sono tante le curiosità legate al giovane parrucchiere. La prima parola che compare al fianco del suo nome su Google è “g….y”, ma il parrucchiere ha dichiarato di essere assolutamente eteroses…..uale. ...

