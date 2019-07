La favola è finita per Marco Melandri

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Una stagione di quelle da dimenticare perche ha confermato il suo ritiro dalle corse. Per il pilota romagnolo una carriera costellata da tanti successi, è vero, ma mai quanto ci si aspettava da un talento come il suoha deciso di appendere il casco al chiodo. È stato l’andamento tutt’altro che positivo di questa stagione ancora in corso a far maturare nel numero 33 la sofferta decisione. «A fine stagione mi ritiro, ho capito di non essere più felice come prima. Vorrei restare nell’ambiente, ma con meno pressioni. È stata una, ma tutte le favole finiscono» ha dichiarato in conferenza stampa non senza commozione. La commozione di chi ha, in pista, tanti bei ricordi. Lo stop arriva dopo 22 stagioni passate tra MotoGP e SBK e culminate con il titolo della classe 250 nel 2002. Tra 125, 250 e MotoGP, il pilota romagnolo ha conquistato 22 ...

