La Cina tratta con gli Usa ma non smette di accumulare oro

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe viCina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

Tumori : sviluppato in Cina un nuovo trattamento a base di ioni pesanti - sarà presto operativo : Un sistema di trattamento dei Tumori con ioni pesanti sviluppato da ricercatori cinesi sarà a breve operativo nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale. Lo hanno dichiarato gli stessi ricercatori alla stampa. Il sistema verrà utilizzato per la prima volta in un ospedale di Lanzhou, capoluogo del Gansu, specializzato nel trattamento di pazienti affetti da cancro con la tecnologia degli acceleratori di ioni pesanti. Le terapie per la ...

SARRI ALLENATORE JUVENTUS?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa viCina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Juventus - si avviCina la fumata bianca nella trattativa per Sarri : lunedì giornata decisiva : nella giornata di lunedì potrebbe arrivare il definitivo via libera del Chelsea, che permetterebbe così alla Juventus di chiudere così l’operazione Sarri La Juventus si avvicina a grandi passi verso Maurizio Sarri che, all’inizio della prossima settimana, potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. AFP/LaPresse Il via libera del Chelsea dovrebbe infatti arrivare proprio in questi giorni, una volta che le ...

Cura e trattamento dell’emicrania : la grande novità - “mediCinali preventivi e specifici” : Un piccolo esercito nella Penisola costretto a fare i conti con l’emicrania, una forma di mal di testa caratterizzata da nausea, vomito, fastidio nei confronti di luce e rumore e dolore localizzato. “Si stima che quasi il 10% della popolazione italiana soffra di emicrania“, oltre 6,5 mln di persone, “con una frequenza che va da un attacco di emicrania al mese fino a 15 giorni su 30 di sofferenze, con conseguenze anche pesanti ...

La Cina contrattacca e accusa gli USA di prepotenze : difenderà le aziende cinesi : La Cina si schiera apertamente con Huawei, presentando una grave lamentela formale e si prepara ad agire a tutela delle compagnie cinesi. L'articolo La Cina contrattacca e accusa gli USA di prepotenze: difenderà le aziende cinesi proviene da TuttoAndroid.

Huawei contrattacca : “Continueremo a fornire aggiornamenti”. E la Cina sostiene azioni legali dopo strappo Google : "Huawei continuera' a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli gia' venduti sia quelli in stock a livello globale". Lo afferma Huawei in merito alle indiscrezioni di stampa sulla perdita dell'accesso, per i dispositivi Huawei, agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android. "Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla ...

Scattato i dazi americano - ma Usa e Cina trattano. Wall Street affonda : "I dazi renderanno il nostro Paese molto piu' forte, non piu' debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...