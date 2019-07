ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo digitale che sia mai stata condotta nei confronti di stranieri che mettono piede in un altro Stato. Approfittando delle normali ispezioni doganali, i poliziotti ritirano lodel turista e di chiinper motivi professionali o commerciali e, con la scusa di accertamenti di routine, addentano il contenuto del dispositivo come un vampiro il collo della propria vittima. Gli iPhone vengono collegati ad un hardware che esegue la scansione ...

Noovyis : (La Cina controlla gli smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore?) Playhitmusic - - Serpico779 : RT @Cascavel47: La Cina controlla gli smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? - Cascavel47 : La Cina controlla gli smartphone a chi entra nel Paese. Sicurezza o clima del terrore? -