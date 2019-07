Katherine Heigl indecisa sul ritorno di Izzie di Grey’s Anatomy | ma la verità è che

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Se in passato era parsa propensa all'idea di undiin Grey's, orafa un passo indietro. L'attrice, impegnata nella nona stagione di Suits nei panni di Samantha Wheeler, continua ad essere ricordata perlopiù per il personaggio interpretato dalla prima alla sesta stagione del medical drama, prima del burrascoso divorzio dalla ShondaLand con abbandono del set. Anche se non molto tempo fa Camilla Luddington - interprete di Jo Karev, moglie di Alex, nella serie - si era detta incuriosita all'idea che undiportasse un po' di dramma nelle vite dei neosposi, non ci sono evidenze del fatto che il personaggio della Stevens possa prima o poi tornare in scena al Grey Sloan. E peraltro di drammi i Karev ne hanno già abbastanza, dopo la scoperta di Jo di essere nata da uno stupro e la conseguente depressione dopo l'incontro con la sua madre ...

