Juventus | Sarri porta Tognaccini | è l’uomo di Milan-Lab

Icardi Juventus- Una trattativa che potrebbe decollare già nel corso delle prossime settimane. L'Inter ha confermato l'addio al centravanti argentino, fuori ormai dai piano tecnico-tattici di Antonio Conte. Icardi, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la pista Juventus potrebbe concretizzarsi in maniera reale e concreta. Massima attenzione anche al potenziale inserimento del […]

Romero Juventus- visite mediche in corso per Romero, arrivato questa mattina al J Medical. Il difensore argentino si sottoporrà agli esami medici prima della firma sul nuovo contratto con i bianconeri. Quale sarà il suo futuro? Sarri sembrerebbe aver già deciso. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, il difensore dovrebbe far ritorno al Genoa e […]

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

Juventus - mercoledì 10 luglio riprende la preparazione con Sarri : Per i giocatori della Juventus questi sono gli ultimi giorni di vacanza. Infatti, da mercoledì si inizierà a fare sul serio visto che i Campioni d'Italia si raduneranno alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il giorno prima ovvero martedì i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche di rito. Dunque per la Juve inizierà la stagione 2019/2020 e Maurizio Sarri comincerà a insegnare i suoi dettami tattici ai suoi calciatori. Il ...

Calciomercato Juventus - De Ligt : l’accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri : Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell’estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l’Ajax per limare i dettagli dell’accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell’annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto ...

Formazione Juventus – Si rifà il look la Juventus si Maurizio Sarri; sarà una squadra con tante novità in campo e con grandi ambizioni quella del tecnico toscano. Con ogni probabilità, i bianconeri giocheranno con un nuovo modulo; gli indizi portano al 4-3-3 tanto caro all'ex allenatore del Chelsea, o al 4-3-1-2. Addio ai vari […]

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...

Calciomercato Juventus De Ligt: spunta la telefonata tra il giocatore e il mister bianconero. Tutte le forze bianconere sono ormai concentrate sulla chiusura della trattativa che dovrebbe portare, si spera presto, a Torino il talento olandese Matthijs De Ligt, reduce da una stagione a dir poco colossale con la maglia dell'Ajax ed artefice dell'impresa in Champions […]

Juventus - calcio e sigarette : non solo Sarri e Buffon - la storia delle bionde bianconere : Quando - a metà di una partita della meravigliosa Juve dell' era Trapattoni - Gianni Agnelli entrò nello spogliatoio e vide Platini che si stava allacciando una scarpa con la sigaretta accesa in bocca, calò il gelo. L' Avvocato, ovviamente, ruppe subito la tensione con un sorriso: «Ma come, Michel?

Dall'Inghilterra : Sarri e la Juventus avrebbero scaricato Higuain (RUMORS) : L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accolto in Italia con sorpresa ma allo stesso tempo con piacere dagli addetti ai lavori: la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco propositivo ed offensivo la sua strategia principale è sicuramente innovativa per una Juventus che ha sempre puntato solo a vincere, lasciando lo spettacolo alle altre squadre. Di certo il tecnico toscano avrà una rosa di notevole livello, ...

Juventus - Buffon ha firmato : contratto di un anno con Sarri : È ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il 41enne portiere - ha comunicato il club bianconero - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. «Bentornato a casa,...

Juventus 2019 2020- Mercato ancora totalmente nel vivo, ma la Juventus si prepara alla nuova stagione con le idee abbastanza chiare. come giocherà la nuova Juventus di Sarri? Il nero tecnico bianconero potrebbe impostare due idee, una basata sul 4-3-3, una con la novità 4-2-3-1. In porta sarà confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe trovare spazio […]