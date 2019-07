Juventus | Sarri convoca 33 giocatori per il raduno estivo | CR7 arriverà il 13 luglio

Juventus - Barzagli per ora fa marcia indietro : non farà parte dello staff di Sarri : L’ormai ex difensore centrale, Andrea Barzagli, dopo il ritiro dal calcio giocato, vuole dedicarsi ad altro: sorpresa a 24 ore dall’inizio del ritiro.“powered by Goal”Sorpresa a 24 ore dall’inizio del ritiro estivo della Juventus. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l’ormai ex difensore centrale Andrea Barzagli non farà parte, almeno per il momento, dello staff tecnico di Maurizio Sarri.A riferirlo è ...

Daniele Tognaccini, storico preparatore atletico del Milan per circa vent'anni, è stato chiamato alla Juventus dall'amico Maurizio Sarri. La Juventus di Sarri parte dall'uomo di Milan-Lab. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti, dopo vent'anni in rossonero, Daniele Tognaccini farà parte dello staff bianconero. A volere fortemente Tognaccini alla Juventus sarebbe stato proprio Maurizio Sarri.

Icardi Juventus - altra conferma - Paratici accelera : c'è la pazza idea di Sarri! Icardi Juventus- Una trattativa che potrebbe decollare già nel corso delle prossime settimane. L'Inter ha confermato l'addio al centravanti argentino, fuori ormai dai piano tecnico-tattici di Antonio Conte. Icardi, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la pista Juventus potrebbe concretizzarsi in maniera reale e concreta. Massima attenzione anche al potenziale inserimento del

Romero Juventus - visite mediche in corso : Sarri ha già deciso! Romero Juventus- visite mediche in corso per Romero, arrivato questa mattina al J Medical. Il difensore argentino si sottoporrà agli esami medici prima della firma sul nuovo contratto con i bianconeri. Quale sarà il suo futuro? Sarri sembrerebbe aver già deciso. Di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, il difensore dovrebbe far ritorno al Genoa e

A tutto Ancelotti - da Icardi all'arrivo di Sarri alla Juventus : "nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…" Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell'allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E' tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all'esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: "sono convinto che quest'anno avremo un

Ancelotti : "Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l'acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo" "Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l'unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l'anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c'è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

Juventus - mercoledì 10 luglio riprende la preparazione con Sarri : Per i giocatori della Juventus questi sono gli ultimi giorni di vacanza. Infatti, da mercoledì si inizierà a fare sul serio visto che i Campioni d'Italia si raduneranno alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Il giorno prima ovvero martedì i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche di rito. Dunque per la Juve inizierà la stagione 2019/2020 e Maurizio Sarri comincerà a insegnare i suoi dettami tattici ai suoi calciatori. Il ...

Calciomercato Juventus - De Ligt : l'accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell'estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l'Ajax per limare i dettagli dell'accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell'annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto

Formazione Juventus : la nuova squadra di Sarri fa davvero paura Formazione Juventus – Si rifà il look la Juventus si Maurizio Sarri; sarà una squadra con tante novità in campo e con grandi ambizioni quella del tecnico toscano. Con ogni probabilità, i bianconeri giocheranno con un nuovo modulo; gli indizi portano al 4-3-3 tanto caro all'ex allenatore del Chelsea, o al 4-3-1-2. Addio ai vari

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza… Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora. Sicuramente si tratta di un segnale da

Calciomercato Juventus - Sarri chiama De Ligt : parole decisive Calciomercato Juventus De Ligt: spunta la telefonata tra il giocatore e il mister bianconero. Tutte le forze bianconere sono ormai concentrate sulla chiusura della trattativa che dovrebbe portare, si spera presto, a Torino il talento olandese Matthijs De Ligt, reduce da una stagione a dir poco colossale con la maglia dell'Ajax ed artefice dell'impresa in Champions

Juventus - calcio e sigarette : non solo Sarri e Buffon - la storia delle bionde bianconere : Quando - a metà di una partita della meravigliosa Juve dell' era Trapattoni - Gianni Agnelli entrò nello spogliatoio e vide Platini che si stava allacciando una scarpa con la sigaretta accesa in bocca, calò il gelo. L' Avvocato, ovviamente, ruppe subito la tensione con un sorriso: «Ma come, Michel?

Dall'Inghilterra : Sarri e la Juventus avrebbero scaricato Higuain (RUMORS) : L'arrivo di Maurizio Sarri è stato accolto in Italia con sorpresa ma allo stesso tempo con piacere dagli addetti ai lavori: la scelta della dirigenza bianconera di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco propositivo ed offensivo la sua strategia principale è sicuramente innovativa per una Juventus che ha sempre puntato solo a vincere, lasciando lo spettacolo alle altre squadre. Di certo il tecnico toscano avrà una rosa di notevole livello, ...