Juventus | possibile scambio Higuain - Icardi

Calciomercato Juventus : possibile colpo Gabriel Jesus - il PSG vorrebbe Bonucci : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia ...

Juventus - torna anche Storari? Possibile ruolo con Paratici : Marco Storari, dopo la fine della sua carriera da calciatore, potrebbe tornare alla Juventus con un ruolo dirigenziale.“powered by Goal”Incredibile ma vero. Già sembrava impronosticabile un ritorno alla Juventus di Gigi Buffon. Ma, dopo il rientro del portierone di Carrara, potrebbe toccare anche al compagno di mille avventure Marco Storari.Buffon e Storari hanno difeso i pali della Juventus insieme dal 2010 al 2015, ovviamente con ...

Calciomercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Calciomercato Juventus - lo United seguirebbe Szczesny : possibile colpo Donnarumma : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base ...

Juventus - possibile spesa di oltre 100 milioni per ringiovanire la rosa bianconera : La strategia dirigenziale della Juventus è evidente: puntare su giovani e di qualità, cercando ovviamente di spendere il meno possibile sul mercato. Gli arrivi già ufficializzati in questo inizio luglio dimostrano questa politica, basti pensare che il più 'vecchio' dei sei acquistati (o in procinto di essere acquistati), Aaron Ramsey, è un classe 1990 ed è arrivato a parametro zero. I bianconeri hanno poi deciso di investire sul terzino sinistro ...

Juventus - Martusciello possibile nuovo vice di Maurizio Sarri (Rumors) : Un luglio davvero ricco dal punto di vista del calciomercato: ci aspettiamo molte trattative in Serie A, in particolar modo da parte delle società di vertice che ambiscono a vincere qualche competizione. Le più attive sono sicuramente Napoli, Inter e Juventus, in particolar modo i bianconeri sembrano puntare su giovani di qualità che possano quindi rafforzare una rosa che in Champions League ha mostrato qualche limite tecnico. Di certo, la ...

Juventus - possibile offerta per Duvan Zapata : Dal primo luglio è iniziato ufficialmente il calciomercato, e le società iniziano a muoversi e sono pronte ad ufficializzare i loro primi acquisti. Una delle più attive è sicuramente la Juventus, che dopo aver annunciato la cessione di Spinazzola alla Roma e l'arrivo dalla Capitale del terzino sinistro Pellegrini, il 2 luglio presenterà alla stampa Adrien Rabiot, centrocampista francese che arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto ...

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione possibile : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile il ritorno di Buffon : "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Non c'è miglior canzone del capolavoro di Antonello Venditti per spiegare e descrivere il clamoroso possibile ritorno di Gigi Buffon all'amata (e mai dimenticata) Juventus. Secondo quanto raccolto dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un rientro in piena regola da giocatore, in quanto il portierone, ormai ex Psg, si sente ancora un uomo di campo. Ovviamente la ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo a parametro zero dal Real Madrid : Calciomercato Juventus – Mercato bianconero costellato di colpi a parametro zero: Ramsey e Rabiot. Ma non è finita, potrebbe arrivare il tris. Infatti circolano voci in Spagna di un possibile colpo dal Real Madrid. Nè Marcelo e nè Isco ma bensì Keylor Navas, portiere dei madrileni che prima dell’avvento di Courtois giocava titolare, molto amico […] More

Calciomercato Juventus - possibile scambio Chiesa-Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Maurizio Sarri, nuovo tecnico del club bianconero, ha già fatto alcune richieste per rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe anche Federico Chiesa. Il fortissimo esterno della Fiorentina è seguito da tempo anche dall'Inter, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio. Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è un osso duro, ma la Juventus ...

Don Balon : possibile inserimento della Juventus per Griezmann : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, a maggior ragione dopo che tutte le panchine di Serie A si sono delineate in vista della prossima stagione. Una delle società più attive è proprio la Juventus, che dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, è pronta ad investire per regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Saranno però importanti anche le cessioni, in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ...