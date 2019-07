Juventus | i convocati per il raduno | Higuain c’è | CR7 arriva sabato

Juventus - i convocati per il raduno : ci sono Higuain e Pjaca : Resi noti i convocati della Juventus per il ritiro precampionato: spiccano Buffon, Rabiot e Ramsey, presenti anche Higuain e Pjaca . CR7 arriva sabato.“powered by Goal”Saranno 33 i calciatori della Juventus che prenderanno parte al via alla stagione 2019/2020 dei bianconeri. Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei convocati per il raduno , con la rosa dei campioni d’Italia che inizierà a lavorare da mercoledì.Sul sito ufficiale ...

Convocati Juventus - sorpresa Kean : tornano Dybala e Bentancur : Convocati Juventus – I bianconeri saranno di scena domani sera allo Stadio Olimpico per un match che ha importanza solo per i giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions. Buone notizie da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, che come evidenzia il sito ufficiale Juventus.com “hanno lavorato parzialmente in gruppo”. In vista di Roma-Juve dovrebbero essere Convocati […] More