Juventus | i convocati di Sarri per il ritiro | 7 assenze | sorpresa Higuain

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

Juventus - i convocati per il raduno : Higuain c’è - CR7 arriva sabato : Resi noti i convocati della Juventus per il ritiro precampionato: spiccano Buffon, Rabiot e Ramsey, presenti anche Higuain e Pjaca. CR7 arriva sabato.“powered by Goal”Saranno 33 i calciatori della Juventus che prenderanno parte al via del 2019/2020 dei bianconeri. Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei convocati per il raduno di mercoledì, fissato per le 8:30, con la rosa dei campioni d’Italia che inizierà a lavorare in vista ...

