(Di martedì 9 luglio 2019) Questa estate il vero tormentone di mercato riguarderà sicuramente il futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'piace molto allache, però, deve cedere almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di affondare il colpo. Una trattativa, quella con la società nerazzurra, che non sarà semplice da condurre visto che il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per offerte superiori ai sessanta milioni di euro o, in alternativa, con l'inserimento nell'affare di Paulo. Proprio quest'ultima richiesta rischia di complicare non poco la contrattazione visto che la Joya sarebbe pronto a rifiutare ile il no all'L'si è detta disposta a trattare la cessione di Mauro Icardi alla. L'amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe Marotta, in conferenza stampa domenica si è detto pronto a ...

GoalItalia : Icardi in bianconero senza fretta, prima le cessioni: la Juventus esclude lo scambio con Dybala ??[@romeoagresti] - pisto_gol : I casi @MauroIcardi e @OfficialRadja sono difficili da risolvere : per i due giocatori non ci sono offerte, la Juve… - ArmandoAreniell : Juventus, Dybala avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter -