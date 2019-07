James Rodriguez-Napoli | Gazzetta annuncia | “Blitz di Giuntoli a Madrid | accordo vicino”

Calciomercato Napoli : le ultime su James Rodriguez - e c’è un nome nuovo… : Iniziato da qualche giorno il ritiro, il Napoli sogna il colpaccio sul mercato: James Rodriguez. Il corteggiamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni un possibile inserimento dell’Atletico Madrid ha ‘frenato’ l’avanzamento nella trattativa. Dalla Colombia è stata rilanciata questa voce, rimbalzata dalla Spagna pochi giorni fa: i colchoneros vorrebbero rimpiazzare Griezmann con l’ex Bayern dopo il colpo ...

Calciomercato Napoli - accelerata per James Rodriguez : Giuntoli a Madrid per incontrare Mendes : Il direttore sportivo del Napoli è volato in Spagna per incontrare il procuratore di James Rodriguez e accelerare l’operazione Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, obiettivo principale del mercato azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giuntoli è volato nella giornata di oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, procuratore del giocatore colombiano. Un blitz vero e proprio quello del ds ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez si avvicina? Blitz di Giuntoli a Madrid : Il Napoli continua a spingere per James Rodriguez: Cristiano Giuntoli è volato a Madrid per tentare l’accelerata decisiva.“powered by Goal”James Rodriguez è certamente uno dei protagonisti della sessione estiva di Calciomercato. Tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern, l’asso colombiano, che non rientra nei piani dei Blancos, è il grande obiettivo del Napoli.Il club partenopeo ha individuato da tempo in lui il giocatore che può ...

Calciomercato Napoli news/ Beffa Atletico per James Rodriguez? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: si tratta con Wanda Nara per Icardi. James Rodriguez si allontana: va all'Atletico Madrid.

James Rodriguez - Sky : il Real Madrid altro che Atletico! Preferisce il Napoli… : Il Real Madrid non rinforzerebbe mai una rivale Le ultime su James Rodriguez. Come riportato da Sky Sport, Il Real Madrid Preferisce dare Rodriguez al Napoli e non all’Atletico Madrid malgrado i Colchoneros sembrerebbero disposti a soddisfare le richieste di Florentino Perez, i Blancos non rinforzerebbero mai una rivale, ma piuttosto lo terrebbe in rosa. Leggi anche Mercato Napoli in uscita: entrambi ceduti, convocati in ritiro ...

Napoli - Ancelotti scatenato : “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto” : “Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro. “James ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Gazzetta : l’Atletico offre 45 milioni per James Rodriguez : Forse sembrava troppo facile il modo disinvolto con cui De Laurentiis stava affrontando il mercato del Napoli. L’aver portato a casa quasi subito Manolas e avere un accordo con James Rodriguez da mesi era segno che qualcosa stava cambiando, che il club voleva fare la differenza e sfida la Juve. Ma mentre fino a ieri l’affare James era praticamente in dirittura d’arrivo, con pochi dettagli che mancavano all’appello, oggi ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Ore calde in casa Napoli - da Icardi a James Rodriguez : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di ...

James Rodriguez al Napoli - novità dalla Colombia : lui vorrebbe l’Atletico Madrid : novità dalla Colombia sul futuro di James Rodriguez: la firma col Napoli non è ancora arrivata perché lui starebbe aspettando l’Atletico.“powered by Goal”James Rodriguez e il Napoli sembrano essere promessi sposi, ma la firma non è ancora arrivata e dalla Colombia arriva una notizia non proprio confortante.Secondo ‘Gol Caracol’, infatti, James Rodriguez starebbe prendendo tempo perché la sua prima scelta non è il Napoli ma ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato Napoli - dalla Spagna ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Spagna rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

FOTO – Rodriguez-Napoli - indizio social dal club su Twitter : locandina del film “Quel treno per Yuma” - protagonista un bandito (soprannome di James) : SSC Napoli, il Tweet che fa segnare i tifosi Il Napoli fa sognare i tifosi, con un Tweet sulla pagina ufficiale che mostra la locandina del noto film “Quel treno per Yuma” del 1957 prodotto dalla Columbia. Quasi un messaggio criptato, gli indizi che fanno pensare a Rodriguez sono: il protagonista un bandito caso vuole che sia il soprannome di James Rodriguez, il nome del regista James come il giocatore e Columbia. Leggi ...

Un tweet del Napoli scatena i tifosi : indizi su James Rodriguez? : Napoli vicino a James Rodriguez? Su twitter gli indizi sul noto film del 1957, prodotto dalla Columbia e con protagonista un bandito…“powered by Goal”Si scalda il calciomercato di Serie A. Big a caccia del grande colpo per la nuova stagione e annunci imminenti. La Juventus tratta De Ligt, l’Inter continua a puntare Lukaku, il Napoli è sempre più vicino all’ingaggio di JamesRodriguez. Sbarcata a Dimaro, la società azzurra ...