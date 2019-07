J Balvin e Bad Bunny | ecco il nuovo album «Oasis»

gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Je Bad. Mettete insieme il global ambassador del reggaeton e il fenomeno della trap latina ... cosa ne può venire fuori? Un’estate da ballare, certamente, con un duo pericolosissimo (segnatevi, una su tutte, il singolo Qué Pretendes). Un po’ come fu quel Watch the Throne di Jay-Z & Kanye West o What a Time To Be Alive di Drake e Future. E un po’ come quella che Je Badci prospettano con il lorofresco di release,. Che, oltre ad aver ottenuto il primo posto comelatino con ogni traccia sulla top 100 di Spotify, è anche primo su Apple Music nel mercato americano. Lo ascolteremo per tutta la bella stagione, ergo(!). Je BadQue pretendes E il segreto sta ne fatto che dietro di esso stanno due fenomeni della musica latina. Che hanno riproposto quella mezcla esplosiva e perfetta, in grado di ...

