Italia primo investitore europeo in Mozambico | nel 2018 interscambio record

Spaghetti alla carrettiera : come fare un grande primo piatto della tradizione Italiana : Spaghetti alla carrettiera: come fare un grande primo piatto della tradizione italiana Gli Spaghetti alla carrettiera sono un piatto antico, presente in molte cucine del sud, a partire da quelle romane per arrivare fino a quelle siciliane. La ricetta originale della pasta alla carrettiera era una pasta condita con aglio, olio e pomodoro, tutto a crudo, potremmo dire quasi un pesto, ma poi con gli anni la ricetta è cambiata. come la Grigia e ...

First Playable : scopriamo i membri del primo evento Italiano dedicato al business del gaming : Il "First Playable" è la prima edizione del primo evento dedicato al business del gaming nel Belpaese, una novità assoluta nell'industria che ha saputo coinvolgere una serie di addetti ai lavori tra sviluppatori, publisher e molto altro ancora.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale AESVI, tra l'altro uno degli organizzatori dell'evento, per tutti i dettagli: Leggi altro...

Olio di semi : è straniero in 5 bottiglie su 6 vendute in Italia - arriva il primo olio garantito 100% Italiano : Circa cinque bottiglie su sei di olio di semi di girasole vendute in Italia contengono prodotto straniero all’insaputa dei consumatori, con un picco delle importazioni che nel 2018 ha visto l’arrivo di mezzo miliardo di chili, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della firma dell’accordo con OlItalia azienda specializzata nella produzione di oli e aceti leader nella ...

Il primo parco europeo di Lego aprirà in Italia nel 2020 : Il primo parco europeo di Lego aprirà in Italia nel 2020 L'apertura del nuovo parco divertimenti per i fan dei mattoncini colorati è prevista per il 2020. Si inserirà nel polo dei parchi divertimenti di Verona Parole chiave: Lego ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cagliari. Manni/Bonifazi : primo sigillo! Scampoli/Varrassi : il nuovo che avanza : Una conferma e una gradita sorpresa. Cagliari cambia le gerarchie del Campionato Italiano dopo due tappe in fotocopia, con gli stessi vincitori. In Sardegna arriva in campo maschile il primo sigillo stagionale di Manni/Bonifazi che non scendono dal podio un anno a questa parte e rappresentano la continuità nel circuito tricolore. La novità, invece, arriva dalle donne con Scampoli/Varrrassi, che si apprestano a rappresentare l’Italia all’Europeo ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : l’Italia batte anche l’Ungheria nello scontro diretto per il primo posto : Terza vittoria in altrettante gare per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: vittima odierna degli azzurri è l’Ungheria, che cede 10-13 nel match che vale il primo posto del Girone B. nello stesso raggruppamento successo di misura della Croazia sul Giappone, mentre nel Girone A ancora vittorie per Russia ed USA, che si giocheranno il primato nello scontro diretto che chiuderà la prima fase. TABELLINO Ungheria-Italia ...

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici Italiani : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9 al villaggio della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da piazza del Cannone a piazza Castello. Saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici Italiani (2) : (AdnKronos) – Ci sarà inoltre una vera e propria Arca di Noè dove scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai ‘Sigilli’ di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Dalla preziosa mucca Barà di cui sono rimasti solo 4mila esemplari lungo la Penisola alla capra ...

Universiadi 2019 - primo oro Italiano arriva dalla scherma : la firma è di Erica Cipressa : arriva dalla scherma il primo oro per l'Italia alle Universiadi di Napoli: lo ha vinto Erica Cipressa nel fioretto femminile battendo in finale la francese Patru con il netto punteggio di 15-3. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra, Camilla Mancini, che è stata eliminata proprio dall'atleta transalpina in semifinale.

Universiadi - da scherma primo oro Italia con Cipressa : Arriva dalla scherma il primo oro per l'Italia alle Universiadi di Napoli: lo ha vinto Erica Cipressa nel fioretto femminile battendo in finale la francese Patru. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra, Camilla Mancini. mentre l'Artistica azzurra femminile passa nella storia delle Universiadi estive. Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli sono le tre ginnaste di bronzo della XXX rassegna mondiale universitaria organizzata a Napoli. I tre ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : primo oro per l’Italia - ora nona : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi : Italia a caccia del primo oro - azzurri ko nel rugby all'esordio : Questa mattina è iniziata a Napoli e in Campania, la quarta giornata di gare delle Universiadi 2019. Ci saranno alcuni sport che faranno il loro esordio ed è arrivato il momento per l'Italia di togliere il numero 0 dalla casella degli ori. Infatti, oggi per la nazionale azzurra c'è la seria possibilità di poter guadagnare un oro olimpico, staremo a vedere se riuscirà a conquistarlo. Al momento, il Bel paese è undicesimo nel medagliere con 1 ...