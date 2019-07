Italia-Francia hockey pista | Mondiali 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Aidiè il momento di sfidare i cugini d’Oltralpe. L’italdi Massimo Mariotti è attesa all’esame di francese nella terza e decisiva giornata del Gruppo A. Dopo due giornate gli azzurri sono a 3 punti in classifica, frutto di una vittoria contro l’Angola e una sconfitta contro la Spagna, mentre Les Bleus hanno raccimolato un solo punto, per effetto del ko contro le Furie Rosse e del pareggio contro gli angolani, ma ora è il momento della resa dei conti. A partire dalle ore 16 si sfideranno da una parte Ambrosio, Illuzzi e Verona e dall’altra i tre fratelli Bruno, Roberto e Carlo Di Benedetto. La gara sarà visibile in diretta streaming sul sito www.rollergames.tv Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marzia ...

