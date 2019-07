Italia Francia Calcio | Universiadi 2019 Risultato | 0-0 all' intervallo a Benevento

Web tax - Francia vara tassa sui ricavi dei gruppi del web e gli Usa aprono indagine. In Italia manca il decreto attuativo : Il Parlamento francese ha dato via libera definitivo all’introduzione di una digital tax sui grandi gruppi del web. La tassa del 3% sul fatturato si applicherà alle aziende che forniscono servizi ai consumatori francesi, tra cui Google, Amazon, Facebook e Apple, ma anche Meetic, Airbnb, Instagram. Parigi si aspetta di incassare 400 milioni di euro nel 2019 e 650 milioni nel 2020. L’amministrazione Trump ha definito quella che in Francia è nota ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : l’Italia batte 4-3 la Francia ai supplementari al termine di una partita infinita. E’ semifinale : Una partita cominciata in sordina, finita al cardiopalma con la meravigliosa vittoria delle azzurre. Galeassi e compagne ce l’hanno fatta: battendo 4-3 la Francia nei quarti di finale dei Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista si sono guadagnate l’accesso al tavolo delle “Fantastiche 4” formazioni del torneo iridato, che domani vivrà le sue semifinali. La contesa, iniziata col botta e risposta sull’asse ...

Sanità : Omeoimprese - decisione Francia su omeopatici non riguarda Italia : Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) – “E’ una questione prettamente francese, che non avrà implicazioni per i pazienti Italiani”. Commenta così il presidente di Omeoimprese, Giovanni Gorga, la decisione del governo francese di revocare il rimborso dei medicinali omeopatici in Francia a partire dal 2021, con una fase intermedia in cui per tutto il 2020 il rimborso sarà portato al 15%.“In ogni Paese, la ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Francia-Italia 9-15. Azzurri in semifinale contro la Russia : Netta vittoria per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli Azzurri battono la Francia per 15-9 nei quarti di finale in una gara nella quale hanno progressivamente aumentato il gap con la selezione transalpina ed ora affronteranno la Russia in semifinale. Dall’altra parte del tabellone l’altra semifinale sarà USA-Ungheria. Nel match odierno spicca il poker di Cannella, al quale si aggiungono le triplette di Alesiani e ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : Italia - battere la Francia è possibile. C’è una semifinale da raggiungere : In casa Italia c’è la giusta tensione e un cauto ottimismo. Dopo la fase a gironi, ora si fa sul serio: ai Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista è il momento dei quarti di finale. Le azzurre di Massimo Giudice, al netto della sconfitta pesante patita per mano dell’Argentina (9-1), hanno ben figurato nella parte del torneo iridato arrivando alle spalle delle sudamericane in una pool che comprendeva anche Portogallo (battuto 3-2) e ...

Italia-Francia - Quarti di finale Mondiali Femminili hockey pista 2019 : data - programma - orario e tv : Dentro o fuori. I Mondiali Femminili di hockey pista 2019 entrano nel vivo: da domani infatti inizierà la fase ad eliminazione diretta, che si inaugurerà coi Quarti di finale. L’Italdonne di Massimo Giudice nonostante il ko contro l’Argentina, arrivato però dopo due belle vittorie contro Portogallo e Germania, è pronta a sfidare la Francia in una contesa alla portata di Galeassi e compagne. Il match si giocherà al Palau Blaugrana di ...

Italia Francia Calcio - Universiadi 2019/ Risultato : 0-0 all'intervallo a Benevento : Diretta Italia Francia: info streaming video e tv della partita di Calcio maschile, oggi per i quarti di finale alle Universiadi 2019 di Napoli.

Universiadi - Italia maschile in semifinale : Francia ko in zona Cesarini : L’Italia batte la Francia per 1-0 a Benevento e si qualifica per le semifinali del torneo di Calcio alle Universiadi. Gol decisivo del 22enne della Lucchese Filippo Strada al 93′. In semifinale la Nazionale di Daniele Arrigoni affronterà il Giappone, che ha battuto per 2-0 la Corea del Sud. L’altra semifinale vedrà il Brasile affrontare la Russia. I brasiliani hanno battuto per 2-1 l’Ucraina, i russi hanno avuto la ...

Calcio - Universiadi 2019 - Italia-Francia 1-0 : gli azzurri volano in semifinale con il gol di Strada : La Nazionale Italiana di Calcio maschile vola in semifinale alle Universiadi 2019 di Napoli. La squadra di Daniele Arrigoni ha battuto per 1-0 la Francia nei quarti di finale allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e potrà così proseguire il proprio cammino nella rassegna di casa. Curiosamente proprio il 9 luglio di 13 anni fa, la Nazionale maggiore vinse i Mondiali 2006, battendo in finale i Bleus e ora arriva un’altra vittoria contro i ...

Calcio - Universiadi 2019 - Italia-Francia 1-0 : gli azzurri volano in semifinale con il gol di Strada : La Nazionale Italiana di Calcio maschile vola in semifinale alle Universiadi 2019 di Napoli. La squadra di Daniele Arrigoni ha battuto per 1-0 la Francia nei quarti di finale e potrà così proseguire il proprio cammino nella rassegna di casa. Curiosamente proprio il 9 luglio di 13 anni fa, la Nazionale maggiore vinse i Mondiali 2006, battendo in finale i Bleus e ora arriva un’altra vittoria contro i transalpini, anche se ovviamente la valenza è ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia-Francia 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.07 BASKET – Sconfitta per l’Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 Calcio – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L’Ucraina resiaste alla rimonta dell’Australia ed ...

Italia Francia CALCIO - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : partita al via e quel Mondiale... : Diretta ITALIA FRANCIA: info streaming video e tv della partita di CALCIO maschile, oggi per i quarti di finale alle UNIVERSIADI 2019 di Napoli.

Pallanuoto - Universiadi 2019 : completato il quadro delle qualificate ai quarti. Domani Italia-Francia : Giornata di riposo per l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi: gli azzurri torneranno in acqua Domani nei quarti di finale contro la Francia. Definite le ultime due selezioni ad entrare tra le migliori otto con i successi di Giappone ed Australia. Le due squadre sconfitte oggi, Gran Bretagna e Corea del Sud, torneranno in acqua giovedì per contendersi il nono posto finale. RISULTATI Ottavi di finale (oggi) Gran Bretagna-Giappone ...

LIVE Italia-Francia 2-4 - hockey pista Mondiali 2019 in DIRETTA : Carlo Di Benedetto porta i transalpini in paradiso. L’Italia cede ai rivali transalpini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Grazie per essere stati con noi in questa DIRETTA LIVE, un saluto e buona serata Dopo un bel primo tempo, l’Italia si spegne nella ripresa. Gli azzurri falliscono con Verona la possibilità del 3-1 lasciando poi spazio alle iniziative francesi che, nel segno di Carlo Di Benedetto e dell’indisciplina della selezione tricolore, ottengono una vittoria ...