Italia Campione del mondo | sono passati 13 anni | cosa fanno oggi gli azzurri del 2006

Italia Campione del Mondo - polemica Renzi-Salvini : “Lui tifava Francia” [FOTO] : E’ polemica tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Un’intervista del leader della Lega al Corriere della Sera ha scatenato la reazione del senatore del Pd che ha voluto rispondere con un tweet alle dichiarazioni fatte da Salvini. “Per me il Tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano agli spaghetti, resterà sempre un simbolo di oppressione. Nel calcio il mio tifo si ferma al Milan”, queste ...

Lega : Renzi - ’13 anni fa Italia Campione mondo - ma per Salvini tricolore ‘oppressione” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il 9 luglio di 13 anni fa l’Italia vinceva la Coppa del mondo. Salvini tifava per la Francia: per lui il tricolore era ‘simbolo di oppressione'”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando il testo di un’intervista di Matteo Salvini al Corriere della Sera in cui il leader leghista diceva: “per me il tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano ...

Accadde oggi - 9 luglio 2006 : l’Italia è campione del mondo! : E’ l’Accadde oggi‘ più dolce, più bello che il sottoscritto potesse scrivere. Così come ogni italiano. Sì, ogni italiano, anche non semplice tifoso o appassionato di calcio: un bambino, un ragazzo, un adulto, un anziano. Chiunque. Chiunque quella sera ha gioito, la sera del 9 luglio 2006: dopo una partita infinita, l’Italia ha la meglio della Francia ai calci di rigore e diventa campione del mondo per la quarta ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...

Softball - Italia IMPERIALE! Azzurre campionesse d’Europa - sconfitta l’Olanda in finale! : Per l’undicesima volta nei quarant’anni di storia degli Europei di Softball, l’Italia conquista il trofeo continentale. Le Azzurre, a Ostrava, hanno superato l’Olanda per 3-2 in poco più di due ore, ribaltando totalmente il risultato maturato nella seconda fase e riportandosi sul tetto d’Europa a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Un trionfo meritato, quello Italiano, sia per quanto fatto vedere nel ...

Boxe – Che spettacolo al Ring Rooster con l’ex campione d’Italia Michele Esposito : l’ex campione d’Italia Michele Esposito dà spettacolo a Ring Roosters l’ex campione d’Italia dei pesi welter Michele Esposito (15 vittorie, 4 sconfitte e 1 pari) ha dato spettacolo a Ring Roosters, sabato 29 giugno, al palasport Salvador Allende, a Cinisello Balsamo, a pochi minuti da Milano. Esposito ha battuto sulla distanza delle sei riprese il georgiano Rati Migriauli (2-7-2), che si è rivelato un pugile di gran lunga migliore del suo ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : le pagelle. Numero da campione per Davide Formolo - brilla anche Sonny Colbrelli : Davide Formolo ha conquistato la maglia tricolore a Compiano, vincendo in solitaria la prova in linea dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Al secondo posto si è piazzato Sonny Colbrelli, che si è imposta in volata nel gruppetto degli inseguitori, mentre il podio è stato completato da Alberto Bettiol. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dei Campionati Italiani 2019 di Ciclismo. Davide Formolo 10: un ...

Capolavoro di Davide Formolo : è lui il nuovo campione Italiano di ciclismo sul traguardo di Compiano : Davide Formolo è il nuovo campione italiano di ciclismo: il 26enne veronese taglia per primo il traguardo di Compiano In attesa dello spettacolo del Tour de France 2019, a regalare grande spettacolo per le strade emiliane ci hanno pensato oggi i ciclisti azzurri che si sono sfidati per il titolo di campione italiano 2019. Un percorso tosto, non adatto alle qualità di Elia Viviani, consapevole delle difficoltà di confermare la maglia ...

Mondiali femminili - Italia-Olanda 0-2 : le campionesse d’Europa spengono i sogni azzurri - niente semifinale : Contro le orange la Nazionale crolla nella ripresa: segnano Miedema e Van Der Gragt. Rimane una storica qualificazione ai quarti di finale e il sogno olimpico sfiorato

Ciclismo - Filippo Ganna show a Parma : il corridore del Team Ineos è il nuovo campione Italiano a cronometro : Il corridore del Team Ineos ha vinto la prova a cronometro organizzata dal GS Emilia, laureandosi nuovo campione italiano di questa disciplina Filippo Ganna vince il titolo italiano di Ciclismo a cronometro, il corridore del Team Ineos si impone nella prova di 34 km organizzata dal GS Emilia sul percorso di Bedonia (Parma). Il piemontese taglia il traguardo con il tempo di 41’21”, precedendo Alberto Bettiol di appena 52 ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda - serve la partita perfetta contro le campionesse d’Europa : Se qualche settimana fa qualcuno avesse detto a Milena Bertolini che la sua Italia sarebbe stata tra le migliori otto formazioni dei Mondiali 2019 di Calcio femminile probabilmente avrebbe fatto fatica a crederci. E invece la sua Nazionale continua a vincere ed a stupire sui rettangoli verdi transalpini in una rassegna nata sotto una buona stella per i nostri colori. Dopo aver terminato la fase a gironi in vetta al gruppo C, precedendo ...

Ci sono nuovi guai per Campione d’Italia : Il comune deve oltre 3 milioni di euro agli enti svizzeri e in assenza di risposte dall'Italia il governo ticinese li ha trattenuti dalle imposte pagate dai lavoratori frontalieri

Dario Bartolotta - il neo campione d’Italia di paraciclismo - ci apre le porte del suo cuore : La fantastica storia di Dario Bartolotta, il neo campione d’Italia di paraciclismo Sento l’inno d’Italia che mi rimbomba nelle orecchie, ho la mano posata sul cuore e percepisco i miei battiti scatenati, mi scivolano lungo le guance lacrime di gioia. Così, tra il battito del cuore e l’inno di Mameli, mi perdo tra i miei ricordi… Correva l’anno 2012 quando, a causa di un incidente, persi l’uso delle ...