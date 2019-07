Investita mentre parla al cellulare | per il giudice è responsabile all’80% dell’incidente

Donna Investita mentre parla al cellulare : per l'80% la colpa è sua : Francesca Bernasconi Il giudice ha stabilito che la vittima non ha osservato le norme di prudenza. L'incidente risale al 2010 Srava attraversando la strada, mentre guardava lo schermo del cellulare. E proprio in quel momento, mentre stava per salire su n autobus, una macchina l'ha investita. Ma la colpa, in questo caso non è tutta del conducente dell'auto. Lo ha stabilito, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tribunale ...

Aveva solo 13 anni! Non ce l’ha fatta la piccola Gloria - Investita mentre era in bici : Alla fine non ce l’ha fatta la piccola Gloria, la bambina rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso martedì 2 luglio. Era stata trasportata d’urgenza all’ospedale, in seguito a delle fratture gravissime alla nuca, dopo l’impatto con una macchina. Ma i medici Avevano ridotto al lumicino le speranza della famiglia. Un’altra vittima innocente dell’asfalto, in una settimana che ha fatto registrare tantissimi incidenti, spesso mortali, ...

Muore dopo 4 giorni di agonia! La 13enne Investita da un’auto mentre era in bici : Non ce l'ha fatta Gloria Simionato, la 13enne investita in bicicletta martedì 2 luglio da una Mercedes a Casale sul Sile, in via Cave. La ragazzina si è spenta nel pomeriggio di sabato 6 luglio all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trovava ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dal giorno dell’incidente. In quel momento si trovava in sella alla sua bici, era stata poi sbalzata violentemente a terra, tanto da procurarle diverse ...